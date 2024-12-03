林志穎電話號碼外流？7年級粉憶幸福往事：本人自報姓名、溫柔說再見

「不老男神」林志穎年紀已邁入50大關，風采魅力不減當年，有粉絲回憶起當年「小旋風」正當紅，卻能直接打電話給他，聽他說說自己最近的行程，最後再溫柔道再見，雖然不確定是否是本人的聲音，還是獲得了短暫的幸福。發文釣出內行粉絲，證實「是他本人沒錯」。

不少人追星都會期待得到「飯撒（fan service）」，即粉絲福利，不管是一個笑容、眨眼，只要有回應就能開心整天。有網友想起過去7年級追星人的都市傳說，笑問是否有人打過林志穎家中的電話，當時很喜歡他，只要想到就會偷打長途電話給他，聽他招呼「你好～我是林志穎」，然後說說近況，即使是電話錄音還是好開心，但不知道這是不是本人錄音。

文章釣出不少粉絲排隊認領，「我的天～真打過，還祝他當兵快樂順風。在那年代這樣滿足歌迷心靈也是很人性化的操作」、「打過+1」、「我75年次，有打過」、「有喔真的有他的錄音專線！小時候覺得接通後聽到他講話給我聽真是第一開心的事」、「打過+1，還跟弟弟輪流打，結果被外婆罵」、「我有打過，而且好像不只林志穎有的樣子」、「有欸，我打過，是林志穎的語音錄音，然後我還偷偷留言」。

有骨灰級粉絲分享電話號碼由來，指出確實是他家電話，只是曝光後改成電話答錄機自動播放錄音，「噗。6年級尾段班的骨灰粉浮上來一下。國中時傳聞得知的，那確實是他家的電話，被外流後因為被fans打爆，所以改成自動電話答錄機，大部分是他自己的錄音，還曾聽過林爸爸錄的……」、「那個電話是林志穎以前畢業記念冊後面留的家裡電話啦」、「林志穎有公布答錄機電話號碼，歌迷都知道，他回家會聽，或是他爸會幫他聽，這個以前就講過，已經不是秘密」。