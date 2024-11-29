畢業紀念冊竟成「前任回憶錄」 網友笑瘋：結婚包進紅包內送給新人

畢業紀念冊是學生時代專門留下回憶的相片集，許多人在編輯時會挑選與朋友、師長的合照，讓自己在長大成人後，還能回憶起學生時期的幸福時光，不過有網友在畢冊放了與年少伴侶的合照，再次翻閱時無奈透露：「超後悔」。

一名網友在Threads上發布了一則影片，只見畫面中有本被翻閱的畢業紀念冊，且每一位同學旁邊都有與當時伴侶的合照，他無奈透露：「高中最後悔的就是提議要把和女朋友的合照放上去，裡面的情侶中我們是在一起最久的，但畢業後也是最快分手的」。

畫面曝光後也掀起網友們的回憶，許多人留言直呼「超好笑」、「青春到很可愛 」、「把畢業照當婚紗照在拍」、「超好笑怎麼可以戀愛腦成這樣」，也有人替自己鬆了一口氣，「還好當初沒買（畢冊），這是我做過最正確的決定」、「還好高中前都沒交男友」、「以後少翻紀念冊哈哈哈」。

甚至有網友產生了邪惡的念頭，表示這種畢冊能夠在未來發揮用處，「結婚當天可以拿出來鞭屍」、「未來結婚，同學會不會剪下來包在紅包裡」、「大家看回憶的時候又可以笑一下了」、「沒關係，你保留電話，20年後再打給她試試」、「這本應該會被封存一輩子⋯」。

另外，有少部分網友也大方分享出自己當時的畢業紀念冊，「高中至今在一起八年，那時學校沒有放合照概念、是放一起，倒是全班最愛閃的」、「我跟高中班對分手後，也決定要放一張合照在畢業紀念冊 紀念我們青春中共同相伴的一段珍貴回憶」。