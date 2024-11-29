快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

畢業紀念冊竟成「前任回憶錄」 網友笑瘋：結婚包進紅包內送給新人

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業紀念冊是學生時代專門留下回憶的相片集，讓自己在長大成人後，還能回憶起求學時期的幸福時光。示意圖／ingimage
畢業紀念冊是學生時代專門留下回憶的相片集，讓自己在長大成人後，還能回憶起求學時期的幸福時光。示意圖／ingimage

畢業紀念冊是學生時代專門留下回憶的相片集，許多人在編輯時會挑選與朋友、師長的合照，讓自己在長大成人後，還能回憶起學生時期的幸福時光，不過有網友在畢冊放了與年少伴侶的合照，再次翻閱時無奈透露：「超後悔」。

一名網友在Threads上發布了一則影片，只見畫面中有本被翻閱的畢業紀念冊，且每一位同學旁邊都有與當時伴侶的合照，他無奈透露：「高中最後悔的就是提議要把和女朋友的合照放上去，裡面的情侶中我們是在一起最久的，但畢業後也是最快分手的」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

畫面曝光後也掀起網友們的回憶，許多人留言直呼「超好笑」、「青春到很可愛 」、「把畢業照當婚紗照在拍」、「超好笑怎麼可以戀愛腦成這樣」，也有人替自己鬆了一口氣，「還好當初沒買（畢冊），這是我做過最正確的決定」、「還好高中前都沒交男友」、「以後少翻紀念冊哈哈哈」。

甚至有網友產生了邪惡的念頭，表示這種畢冊能夠在未來發揮用處，「結婚當天可以拿出來鞭屍」、「未來結婚，同學會不會剪下來包在紅包裡」、「大家看回憶的時候又可以笑一下了」、「沒關係，你保留電話，20年後再打給她試試」、「這本應該會被封存一輩子⋯」。

另外，有少部分網友也大方分享出自己當時的畢業紀念冊，「高中至今在一起八年，那時學校沒有放合照概念、是放一起，倒是全班最愛閃的」、「我跟高中班對分手後，也決定要放一張合照在畢業紀念冊 紀念我們青春中共同相伴的一段珍貴回憶」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

情侶 畢業紀念冊

延伸閱讀

12強賽／中華隊投手黃恩賜雙喜臨門娶美嬌娘 婚紗照曝光

兒子周歲宴「撞期」小叔婚宴！婆家無人到場…媳暴怒：看不起人？

「馬麻我的飯呢！」橘貓委屈看同伴爽吃 虐貓真相反轉網笑瘋：腦子不夠用

婚宴紅包驚見400元…她傻眼「超難看」 原因曝光網不挺：新郎才沒禮貌

相關新聞

畢業紀念冊竟成「前任回憶錄」 網友笑瘋：結婚包進紅包內送給新人

畢業紀念冊是學生時代專門留下回憶的相片集，許多人在編輯時會挑選與朋友、師長的合照，讓自己在長大成人後，還能回憶起學生時期的幸福時光，不過有網友在畢冊放了與年少伴侶的合照，再次翻閱時無奈透露：「超後悔」。

曾引發雷公隊「神秘觀眾事件」！澄清湖棒球場從亂葬崗改建靈異事件頻傳

位於高雄的「澄清湖棒球場」啟用至今已有25年，是不少南部民眾看球的選擇，然而，澄清湖棒球場用地過去曾是亂葬崗，球場被披上了靈異傳說，許多曾造訪的球員、教練、民眾，都分享過相關經驗，已故教練徐生明更曾在球場上舉行祭拜儀式，為球隊祈求好成績。

台灣機車傳奇「野狼125」把妹、送貨、外銷美加就連搶劫都騎它

如果說90年代台灣最流行的機車是名流100與豪邁125，那麼70年代的國民機車就非野狼125莫屬，紅色與藍色油缸的野狼125滿街都是，不論是載妹、貨運送貨、郵差送信與載瓦斯桶都騎這台，是當年打檔街車的代表作，就連搶匪要搶銀行，也騎野狼125，可見當時有多流行。

曾是桃園地標！「桃園巨蛋」歷經30年不堪使用　2.5億整修盼重生

台灣設有不少體育館，桃園市立綜合體育館，俗稱「桃園巨蛋」，就是其中之一。它曾是桃園的重要地標，辦過總統就職典禮與演唱會。然而，隨著時代進步與使用需求的變化，這座建築逐漸老舊不堪使用，長期淪為法會和賣場使用，使得地方民眾期待桃園能再孵出一顆「新巨蛋」。

台灣電視界共同合作之始！ 1972年「中興之夜」三台彩色轉播開創新舉

1972年2月10日，台灣三家電視台（台視、中視、華視）首次聯合進行彩色實況轉播，節目名稱為「中興之夜」。此節目舉辦在中華體育館，並動員三台知名藝人聯合演出，透過電視以彩色形式現場轉播，成為當時廣受矚目的娛樂事件。

搭帳篷、野炊、被教官訓話！ 從地獄訓練到不捨離別的「隔宿露營」

國中時期的「隔宿露營」，是許多台灣學生難忘的回憶。一群人搭帳篷、野炊、洗戰鬥澡，然後時不時被教官大聲訓話，當下巴不得快轉掉這地獄般的體驗，但要結束卻又莫名感傷。這段短暫卻珍貴的經驗，不僅為大家帶來了無數歡笑與挑戰，更讓學生們在大自然中學習到團隊合作、自我成長與彼此關懷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。