時代的眼淚！老牌速食店海外紅過麥當勞 「全台剩1家」原因曝

台灣速食產業競爭激烈，除了麥當勞、肯德基深受大家喜愛，過去日本品牌「儂特利」，在日本、南韓都拓展許多家分店，在越南的開店數甚至超越麥當勞，然而全台只剩下一家位於台北市的仁愛店，讓網友感嘆是「時代的眼淚」。

該名網友在Threads上發文，「大家還記得時代的眼淚儂特利嗎？我小時候台灣有耶，最記得的是薯塊（小小圓柱狀的），日本依然還有，溫蒂漢堡也是日本還有」，原po感嘆「我們以前學校也會早上賣儂特利餐券，中午餐點送到學校」。

文章曝光，掀起不少人的回憶，「我記得小學福利社中午賣的便當還有濃特利的」、「小時候吃過，我也是對他們的薯塊印象深刻，因為那時候麥當勞還沒有薯餅這種東西」、「它有賣雞塊！我也好喜歡」。

有網友分享，「前幾年有在士林復出過，可是好像生意不太好，後來又收掉了。去日本都會找機會去吃早餐」、「前陣子士林有重新開一家儂特利，但是後來也是收掉了，我個人是覺得它選的地方不對，再來就是這個品牌離開台灣市場太久，很多人都對它們沒有印象了，再來就是都沒有任何廣告」。

也有網友透露其他海外分店的狀況，「越南還有，麥當勞開了幾年就倒閉了，但這家依然健在」、「日本部分店舖還有供應啤酒/沙瓦/Highball，覺得很方便」、「前兩天看過韓國的lotteria，進化到全店沒有一個員工，全部都是機器取代了，連取餐什麼都是」。

據了解，儂特利最初由韓裔日本人辛格浩於1972年，在日本東京成立了LOTTERIA，儂特利名稱源於其創辦公司樂天集團，由Lotte與Cafetería合成的Lotteria，不過樂天集團已在2023年2月，將LOTTERIA所有股份售予食其家（SUKIYA）母公司Zensho集團。