孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤拿「封口膜」一家一家找 惹哭眾網友

現代不少家庭因為父母工作忙碌將孩子託付給長輩，隔代教養家庭如今並不少見，一名網友在Threads上分享自己小時候發生的暖心祖孫情故事。原PO以「隔代教養蘊藏阿嬤最純情的浪漫」為題發文，提到不識字的阿嬤曾經為了自己喜歡的奶茶店，拿著飲料封口膜跑遍周遭街弄，最後得意地將飲料帶回來，這舉動深深融化原PO內心至今，她表示當時她一邊哭一邊喝，父親還以為是她開刀傷口痛，其實是感動的在流淚「我想他永遠不會懂，這就是世上最浪漫最用心的母親」。

原PO分享，小時候有次住院，好不容易可以進食了，阿嬤打電話給爸爸請他要來時買杯奶茶過來，結果不用心的爸爸硬是買成了紅茶，阿嬤很氣的唸爸爸說「就跟你說她要喝奶茶你還買紅茶」，唸完阿嬤就走出病房，好一陣子才回來，手提一杯奶茶遞給原PO，原PO除了滿心歡喜之外還注意到奶茶居然是自己最愛的那間，想到阿嬤為了一杯奶茶從醫院騎回草衙讓原PO震驚到不行。

更疑惑的是阿嬤不認識字也沒在喝飲料怎麼知道自己最愛哪間，一問之下才得知阿嬤先回家找回收物，將原PO喝過的飲料杯子撕下封口膜，再到附近飲料店一家一家比對封口膜和店家招牌，最後還真的被她找到了，雖然當下阿嬤是用很得意很開心的語氣在陳述，但原PO表示那一天那杯奶茶喝好久，除了配著眼淚在喝，還滿腦都阿嬤騎車的畫面。

暖心故事吸引1.5萬網友按讚，紛紛留言「阿嬤的愛，才是傳家之寶」、「阿嬤對妳的愛令人感動」、「好感動喔，害我眼框都溼了，阿嬤好用心喔」、「妳阿嬤也太棒了吧，這就是捧在手心上的感覺啊」、「阿媽也離開我三十年，看這篇看到眼淚也是一直掉，有人疼愛真的好幸福」。