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情侶到遊樂園鬼屋玩「男友秒棄權」 女友一聽背後原因嚇得毛骨悚然

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶赴日至遊樂園鬼屋玩耍，卻意外撞鬼。示意圖／Ingimage
情侶赴日至遊樂園鬼屋玩耍，卻意外撞鬼。示意圖／Ingimage

許多人喜歡到遊樂園鬼屋試膽，不過由於這類地點陰氣較重，有時可能會因此遇到靈異事件。一名女網友分享近日與男友日本鬼屋玩耍，途中男友卻因為肚子痛棄權，讓她相當不滿，想不到背後原因竟讓她直呼毛骨悚然。

一名女網友在臉書社團爆料公社投稿，她表示近日與平時個性大膽的男友一起到日本遊樂園鬼屋試膽，進場不久後就遇到工作人員嚇人，這時男友突然抓住她，並說自己肚子痛要棄權，拉著她就往出口離開，原PO對男友的作法感到無法諒解，兩人也因此取消後續行程。

男友見她持續生悶氣，只好解釋原因，「剛剛我為什麼中途要帶妳離開？因為工作人員跑出來嚇人時，我看到她背上趴了一個女人，那女人對我比了『噓』，還比下一個人是妳」。

原PO得知原因後起初還不信邪，直到回國後兩人到廟裡拜拜，一進廟師姐就要她趕緊坐下，並說「妳最近應該有去陰氣重的地方，有個女人差點就上了妳的身。妳本身八字輕，別去那些地方」。

該網友表示，「我聽完後毛骨悚然，師姐敘述的跟男友講得一模一樣，之後在我追問下才知道，原來男友有陰陽眼，但他怕我知道會怕，所以一直都沒說，我這才明白男友之前那些謎樣的行為，明明電梯空無一人，男友卻要我靠邊站，走在路上莫名其妙側身，租房子時挑了好幾家，還有很多的小事情」。

其他人紛紛留言，「有陰陽眼其實也是活得很累」、「戰慄迷宮真的蠻恐怖的，走完要很久，有規定裡面扮鬼只能男性，而且就算燈全開還是恐怖」、「確實很多人看不到所以也不相信真的有，覺得說看到的人很多是想像的，只能說等自己真的遇到的時候，就會知道了」、「看得到還是有好處的，知道哪兒有問題不要去，看得到的人通常不會鐵齒」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 男友 遊樂園 鬼屋

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