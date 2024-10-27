月老顯靈！她拜完和男友大吵分手 2個月後就遇新對象

月下老人，簡稱月老，尊稱為月老公、月老爺、月老星君、月老神君，是道教的神祇之一，為掌管男女姻緣（關於婚姻之緣分）之神。有女網友分享「月老顯靈」的經歷，月老不只替她斬斷爛桃花，同時又替她招來符合心中條件的新對象，讓她大讚「真的超級推薦單身者或是對感情困惑者去跟月老聊聊天！」

一名女網友在論壇Dcard以「月老真的超級靈」為題發文，她表示，去年經歷一段很不快樂的感情，但卻沒有勇氣提出分手，她只好到龍山寺拜月老。想不到拜拜當天兩人大吵一架，讓她直接心死，後來又到霞海城隍廟拜月老，並祈求若當時男友是自己的正緣，希望可以改善感情，但若不是正緣，希望可以遇到真正適合自己的對象，想不到當晚兩人就因為莫名其妙的理由而分開。

該網友表示，分手後過一陣子她又再到霞海城隍廟拜拜，並向月老提出心中的擇偶條件，過了兩個月左右，她就遇到現任男友，兩人三觀很合，對方甚至符合她提出的所有條件，例如喜歡動物、愛出國旅遊等。原PO大讚，「我真的超級推薦單身者或是對感情困惑者去跟月老聊聊天！謝謝月老」。

不少有類似經歷的網友留言，「霞海無敵厲害，有兩任都是去看祂老人家而來的，1任也大概2個月交往，1任約半年時間，恭喜！好好努力邁進」、「本來跟在一起五年半的前任分手後還藕斷絲連，不知道怎麼辦，求助月老幫忙處理，隔天直接吵架，然後前任就再也沒來聯絡沒找我，真的超靈」。