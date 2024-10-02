網友秀出11年前油價發票 眾人驚：也太貴！最便宜曾到19元

現在油價92無鉛汽油1公升29.1元、95無鉛汽油30.6元。不過日前有網友貼出一張「11年前的發票」，驚呼「當時也要35元」，讓許多人看了不禁喊「太貴了吧」。

一名網友在臉書「爆廢公社」秀出民國102年9-10月的加油站發票，只見上面寫著九五無鉛，數量7.99公升、單價35.00元，銷售額280元。原PO表示「這是11年前的95油價，當時騎野狼加這麼貴，我想說紀錄一下，這是當時拍的照片」。

文章曝光後，引來網友熱議「這發票保存太好了吧」、「我也經歷過油電雙漲的時代，記得不是有到38、39元左右」、「我覺得跟現在比差不多，現在還是很貴，但有次95無鉛汽油曾降到19元」、「怎麼感覺那時候貴比較多？過去國際原油是現在2倍的價格」、「以前有次我機車沒有油，我拿小礦泉水瓶子去加油站買油，一罐裝好才9元，那瓶水賣15元」、「95無鉛汽油那時候真的貴，記得疫情爆發的時候，油反而超便宜的」。

根據「台灣中油官網」顯示，目前92無鉛汽油1公升29.1元、95無鉛汽油30.6元，98無鉛汽油32.6元，而根據上個月經濟部指出，國際油價下跌，持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。