畢業紀念冊=沒用的冊子？ 妹子因1事懊惱：當初有買就好了

畢業紀念冊記載了求學時期的點點滴滴，常成為日後同學會的話題。一名女網友表示和高中時期的朋友至今仍保持聯繫，時常想起學生時期的生活，但當時因為經濟因素沒買畢業紀念冊，現在覺得有些後悔，「要是當初有買就好了」。

一位女網友在「PTT WomenTalk板」以「沒買畢業紀念冊有後悔嗎？」為題發文，表示高中時期沒有太多零用金，又不想跟家裡拿錢，所以畢業時沒有買紀念冊，而現在，因仍與幾位高中時要好的朋友一直保持著聯繫，讓他常常懷念起那時大家在一起時的生活點滴，懊惱「要是當初有買就就好了」，問大家是否有同感？

貼文曝光，許多人都覺得沒必要買，「高中沒買，完全不後悔」、「不會，畢業後10年完全沒交集」、「沒有，除了大頭照外，生活照根本沒有我」、「完全不會，根本沒用的一本冊子」、「買了很後悔」、「真的別買，佔了我一個抽屜，用不到也丟不掉」、「長大後整理房間看到畢業紀念冊只有棘手」、「都拿去回收了」、「國小國中高中都有買，不後悔但也覺得沒有必要」、「這個東西不能去大學圖書館翻嗎？」

也有人回應，「看留言真的是時代變了，老同學之間拿出來看時，都是有趣話題」、「現在還有聯繫才珍貴」、「如果有出特別的人就覺得值得」、「以前不想買，現在出社會後偶爾會拿出來笑一下～」、「其實也是回憶，但不想買全校的」。