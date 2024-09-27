嘴饞時最想吃哪一種零食？ 眾人大推1古早味餅乾：好鹹好過癮

不少人即使長大後也會回味小時候所吃過的零食，甚至想再品嘗一次，有網友好奇問大家，有哪種好吃的的古早味零食是嘴饞的時候想吃的？貼文一出，飛機餅乾獲得最多人力薦。

原PO在PTT發文表示，有時候嘴饞想吃零食，自己就很常吃可樂橡皮糖，一口一個，一下子就吃完了；另外偶爾也會吃鹹的爆米花，尤其是電影院賣的更加好吃，身邊的朋友都笑她是「邪教」。原PO好奇想問大家，嘴饞時會選擇吃什麼零食？

貼文也勾起不少人的回憶，「可樂橡皮糖好吃」、「我也很愛這個橡皮糖」、「綠豆糕、大豬公都好懷念」、「大豬公很好吃」、「足球巧克力」、「豬耳朵，是我偶爾會想吃的」、「豬耳朵、菜脯餅吃都吃不膩」、「還有一種一條一塊錢的巧克力醬也很懷念」、「喜歡飛壘口香糖，葡萄跟可樂口味都好好吃」、「人工色素加爆的魷魚乾」、「抽抽樂的蜜蕃薯」。

當中飛機餅乾是最多人推薦的古早味零食，「飛機餅乾」、「飛機餅乾+1」、「飛機餅乾，講一講又好想吃」、「飛機餅乾真的好吃」、「飛機餅乾跟數字餅乾才是王道，好鹹好過癮」。