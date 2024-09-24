跟小時候不同？他訝異注音符號ㄧㄨㄩ換位子 釣出眾人洗腦史
你還會背注音符號嗎？一名網友在Dcard上發布貼文，以「請問現在教育部ㄅㄆㄇ注音順序有變？！」為標題，詢問大家現在ㄧㄨㄩ的排列順序是不是和以前不一樣了。
從貼出的注音符號表格順序，可以看到ㄧㄨㄩ不在中間而是最下面，他好奇問什麼時候改的？有網友回答「我小時候就有兩個版本了，不過我比較喜歡ㄧㄨㄩ在中間的」、「擺在前後都沒差，因為他們三個自己是一個類別」。也有網友感嘆「還能記得幼稚園學的注音順序的人是神吧」、「A-Z背很熟，ㄅㄆㄇ反而背得2266」、「31歲了還是無法搞懂順序」。
不少人分享自己到現在還記得順序是因為被各種注音歌洗腦，「我都照巧連智光碟的順序，要唱出來」、「我是用注音歌來記順序的，ㄧㄨㄩ應該在中間吧」、「我還記得巧連智裡面的注音符號歌怎麼唱」。
另有專業網友補充注音符號的發展史：
1919年：頒發ㄦ在最後面的版本，這時注音符號有ㄪ、ㄬ、ㄫ，沒有ㄜ。
1920年：增加ㄜ。
1928年：把ㄧ、ㄨ、ㄩ改到ㄦ後。
1932年：廢除ㄪ、ㄬ、ㄫ，即現今注音符號表。
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