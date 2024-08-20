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滿滿回憶！南部辦桌「壓軸菜色」上桌 網感動：小時候最奢侈的美食

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣傳統流水席或辦桌，通常在路邊搭起塑膠帳棚就開始備料烹煮。圖／聯合報系資料照片
台灣傳統流水席或辦桌，通常在路邊搭起塑膠帳棚就開始備料烹煮。圖／聯合報系資料照片

辦桌是最能代表臺灣在地文化的一種筵席活動，一位網友分享近日參加南部傳統流水席宴會，最後一道菜竟端出了炸雞腿，瞬間喚醒小時候的回憶，驚喜不已。

一名網友在「爆廢公社」發文寫道，近日出席南部超級傳統的流水席宴，在吃完水果、冰品之後，以為宴席就要結束了，沒想到服務生竟又端上一道神秘菜色──古早味超級大雞腿，令她驚訝「小時候才有的回憶竟然出現了」。

原PO表示，宴席結尾前端上炸雞腿，這是專門讓賓客打包的，是南部才有的傳統，現在很少主家會要求這麼做，真的很難看見了，有的主家還會要製作封肉、腿庫等較高價食物，讓出席宴會的至親打包。這次吃流水席還能見到這道菜，真的是很感動。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言，「這真的是小時候的回憶，以前沒麥當勞跟肯德基可吃，流水席對我們來說是最奢侈的美食了」、「辦桌吃炸雞腿懷念的一道菜啊」、「小時候流水席的最後一道，必打包」、「十道菜以外最後的點心」、「這鄉下的，去吃過最後炸雞，冰品是大碗公的菜冰」、 「有這個才是辦桌啦」、「好想吃南部的辦桌喔！」

南部辦桌通常最後一道菜會準備可供打包的菜色，讓賓客帶走。圖擷自爆廢公社
南部辦桌通常最後一道菜會準備可供打包的菜色，讓賓客帶走。圖擷自爆廢公社

辦桌 雞腿

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