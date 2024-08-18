彰化在地人怨「太常送肉粽」 內行人曝原因！網猜：跟錢有關

「送肉粽」是彰化沿海的送煞習俗，當地方舉辦送肉粽儀式時，必須封鎖週邊道路，否則若正面相遇，煞氣會對生人不利。有網友抱怨，「為什麼彰化經常沒事都在送肉粽？」引發不少人有共鳴，直呼「擾民」，並質疑是宮廟賺錢的手段。有內行人解釋，係因送肉粽是屬於彰化的地方習俗，因此當地特別常見，也有人建議，只要尊重文化習俗，若是沒有宗教信仰的人，可以當作一般的遶境看待即可。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「為什麼彰化事情這麼多，常常沒事在送肉粽啊？其他縣市好像也比較少這種活動，奇怪呢？彰化是很多好兄弟們在搞事嗎？」

其他人則留言，「那好像是地方習俗，不是每個地方有」、「你可能沒聽過，彰化和美某圓環跟附近公園，一直在差不多的地點連續吊」、「就有人要吊，有煞氣才要送煞」、「彰化很大，也只有特定的鄉鎮會有這種活動，我們隔壁鄕的就沒有這種事」、「就地方習俗！如同彰化也不會舉辦炸寒單一樣。」

有人質疑送肉粽儀式背後牽扯到金錢問題，留言「是宮廟在搞事吧」、「黑道宮廟8+9賺錢的方法」、「要收錢的行業，不好說明」、「迷信，擾民的垃圾宮廟文化，假借神明名義的撈錢活動」、「黑道假洗白、真撈錢，不然別的縣市發生這種事怎麼不用找人粽？只有在地人單純好信這些地方89」。

還有人說「事實上，送肉粽這習俗，我是20年前讀大學的時候，一位鹿港來的同學提起，才知道那是他們當地特有習俗，只有鹿港附近有，而且是送到海邊，現在卻變成全台灣都在送肉粽，還亂七八糟到處亂送，所以，到底是真的有需要送肉粽？還是宮廟想搞錢而已？」

不過也有人留言緩頰，「各地風俗民情不同，尊重就好了」、「無宗教信仰的人就當作他們在廟會遶境就好了」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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