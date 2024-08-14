七月半見公車站美女海報變臉 同時間宿舍室友驚：房門突然打不開

鬼門開晚上還敢辦趴趴走嗎？一名網友在Dcard分享室友的恐怖經歷。近日，室友打給他說自己在開車停紅燈的時候，公車站牌旁邊海報上的女生，突然變臉非常恐怖，而且宿舍的門就在那一刻突然打不開，他發毛直呼「真的有那麼剛好的事嗎？」

原PO表示室友平常是開計程車的，去年（2023）也遇到很恐怖的事情，所以覺得對方多少有點吸引「那類朋友」的體質。毛骨悚然的是，室友打電話給原PO的時候，他聽到笑聲，但應該不是室友的。他小心翼翼地問對方旁邊有人嗎，室友卻回答沒人，讓他心裡覺得超恐怖。不過知道室友非常害怕，所以沒有特別提這件事。

接著室友開始描述自己看到恐怖的畫面，表示在開車停紅燈時，看到公車站牌的海報上面有個很漂亮的女生，正當心裡胡思亂想著「她下一秒會不會變臉」，結果真的變了。室友表示海報人物的臉整個垮下來，眼睛也變黑，當下以為是反光，但是綠燈後往前開發現海報只有臉部變化很嚴重又很恐怖，其他地方沒有變，嚇得室友決定提早下班。

聽完故事後，留在宿舍的原PO繼續和朋友打麻將聊著電話的故事，奇怪的是好幾年都沒出狀況的門，竟然在其他房間的室友們想出來聽故事的時候卡住了，靈異的氛圍讓他害怕的喊「農曆七月真的還是早點回家好了」。

驚悚的故事讓網友們看完在下方留言，「我剛真的做惡夢了」、「好緊張」、「第一次滑靈異版需要用到左手」；也有人分享自身恐怖經歷，「我是看不到，但是在外婆家常常遇到鬼壓床」、「小時候我媽半夜在看電視，我躺睡在她旁邊，突然看到我醒來，往廚房的方向看說了兩次『阿姨好』」。

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