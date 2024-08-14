快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七月半見公車站美女海報變臉 同時間宿舍室友驚：房門突然打不開

聯合新聞網／ 綜合報導
七月半網友驚見路邊看板人物變臉。 圖片來源/unsplash
七月半網友驚見路邊看板人物變臉。 圖片來源/unsplash

鬼門開晚上還敢辦趴趴走嗎？一名網友在Dcard分享室友的恐怖經歷。近日，室友打給他說自己在開車停紅燈的時候，公車站牌旁邊海報上的女生，突然變臉非常恐怖，而且宿舍的門就在那一刻突然打不開，他發毛直呼「真的有那麼剛好的事嗎？」

原PO表示室友平常是開計程車的，去年（2023）也遇到很恐怖的事情，所以覺得對方多少有點吸引「那類朋友」的體質。毛骨悚然的是，室友打電話給原PO的時候，他聽到笑聲，但應該不是室友的。他小心翼翼地問對方旁邊有人嗎，室友卻回答沒人，讓他心裡覺得超恐怖。不過知道室友非常害怕，所以沒有特別提這件事。

接著室友開始描述自己看到恐怖的畫面，表示在開車停紅燈時，看到公車站牌的海報上面有個很漂亮的女生，正當心裡胡思亂想著「她下一秒會不會變臉」，結果真的變了。室友表示海報人物的臉整個垮下來，眼睛也變黑，當下以為是反光，但是綠燈後往前開發現海報只有臉部變化很嚴重又很恐怖，其他地方沒有變，嚇得室友決定提早下班。

聽完故事後，留在宿舍的原PO繼續和朋友打麻將聊著電話的故事，奇怪的是好幾年都沒出狀況的門，竟然在其他房間的室友們想出來聽故事的時候卡住了，靈異的氛圍讓他害怕的喊「農曆七月真的還是早點回家好了」。

驚悚的故事讓網友們看完在下方留言，「我剛真的做惡夢了」、「好緊張」、「第一次滑靈異版需要用到左手」；也有人分享自身恐怖經歷，「我是看不到，但是在外婆家常常遇到鬼壓床」、「小時候我媽半夜在看電視，我躺睡在她旁邊，突然看到我醒來，往廚房的方向看說了兩次『阿姨好』」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

靈異 鬼月

延伸閱讀

和友人「墾丁自由潛水」險被抓交替 一查鬼門開時間驚：超毛

農曆七月不要亂嚇人…修車師傅打開機車置物箱「驚見人頭」嚇到彈走

鬼門開要注意！網議TOP8你不可不知的「鬼月禁忌」

農曆七月大半夜路邊驚見紅包…如果撿了怎麼辦 道長這樣建議

相關新聞

七月半見公車站美女海報變臉 同時間宿舍室友驚：房門突然打不開

鬼門開晚上還敢辦趴趴走嗎？一名網友在Dcard分享室友的恐怖經歷。近日，室友打給他說自己在開車的時候停紅燈，公車站牌旁邊海報上的女生，突然變臉非常恐怖，而且宿舍的門就在那一刻突然打不開，他發毛直呼「真的有那麼剛好的事嗎」。

寫錯會倒扣？他驚呼以前大學聯考太殘忍 過來人曝：每年一堆零分

對於沒有經歷過大學聯考的人來說，寫錯答案要倒扣分是一件很難想像的事。近日有網友發文，對大學聯考寫錯要倒扣分一事表示不可思議。

毛毛的！他住飯店遇詭異敲門聲 見監視器「1畫面」瞬間頭皮發麻

一名網友分享，他曾到台北市某市場的附設地下室停車場停車，周遭恐怖的氛圍令他感到身體不適，加上當晚入住飯店時，還發生詭異的敲門事件，隔天求證飯店監視畫面，結果瞬間讓他心裡冷了半截。

台灣曾是「養鰻王國」！ 鰻魚產業的繁榮與衰退

日本人愛吃鰻魚的習俗舉世聞名，80、90年代的台灣鰻魚產業非常興盛，最鼎盛時台灣出口的鰻魚占日本總消費量的近6成，甚至高居全球之冠，因此贏得「養鰻王國」之美譽。

你可能沒看過的大電視機 網友憶當年：這台是有錢人的象徵

隨著科技發達，民眾收看電視節目的載體，從最早期的大台笨重內投影電視機，到20世紀的液晶顯示器（LCD）、電漿顯示器（PDP）、投影電視、發光二極體顯示器（OLED）等，機器愈來愈輕薄小巧，顯示尺寸也愈來愈大，畫質更是不可同日而語。就有網友翻出家中的舊型大電視，表示「知道這電視的人應該不多」，帶領網友們回憶起當年。

混台北車站都曾有過的回憶！「館前麥當勞」屹立不搖將近40年

1985年麥當勞館前店開幕，成為麥當勞自1984年來台的第7間分店。無論是外帶、內用，滿足了許多顧客的需求，是來台北車站必定經過的跨時代共同回憶。位於館前路的麥當勞分店，開業將近40年。繁華的商圈周遭不僅有企業大廈，更有滿是補習班的南陽街，多年來服務著來往的學生、上班族和旅客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。