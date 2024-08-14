寫錯會倒扣？他驚呼以前大學聯考太殘忍 過來人曝：每年一堆零分

對於沒有經歷過大學聯考的人來說，寫錯答案要倒扣分是一件很難想像的事。近日有網友發文，對大學聯考寫錯要倒扣分一事表示不可思議。

原PO在PTT以「聽說以前大學聯考寫錯有倒扣分？」為題發文，表示自己認為倒扣分的制度太慘忍了，如果因為倒扣把自己會的分數都扣光，那幹嘛還要考試。

文章引來大量網友留言，不少過來人表示以前真的有殘忍的倒扣制度，「多選題倒扣，你就知道有多殘忍」、「身為70年次的我告訴你：是真的有倒扣」、「多選倒扣超狠的，每年一堆零分」、「倒扣到大題分數沒有為止，一開始聽說會扣超過大題分數，後來才改，沒把握對三個以上乾脆不要寫」。

也有網友認為，倒扣機制讓考生不能亂猜，其實也是一種公平，「多重選擇倒扣才能測出實力」、「就不能亂猜啊！有把握的才寫！不然前面賺的都吐回去」、「就是對賭的概念而已。空白不寫，代表放棄不跟，得零分。很公平啦」、「倒扣就是要懲罰你亂猜答案」、「倒扣通常能考得出懂了多少，不懂很難靠賽」。

還有網友表示，以前的指考也會倒扣分，「指考有倒扣啊，認真的，寧可擺爛也不亂寫」、「我92年考數甲不敢亂猜，單選一題6分，結果還是去了淡江，但猜錯會去逢甲」、「我英文閱讀測驗亂猜，分數扣光光，結果沒低標，夠慘」。