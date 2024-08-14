毛毛的！他住飯店遇詭異敲門聲 見監視器「1畫面」瞬間頭皮發麻

一名網友分享，他曾到台北市某市場的附設地下室停車場停車，周遭恐怖的氛圍令他感到身體不適，加上當晚入住飯店時，還發生詭異的敲門事件，隔天求證飯店監視器畫面，結果瞬間讓他心裡冷了半截。

該名網友在臉書社團「靈異公社」分享一段7年前的經歷，他表示當時到台北拜訪親戚，無意間找到一個市場附設的地下室車位，當他開車下去後，除了感覺建築物老舊外，地下室車位也很陰森，但他一心只想趕快停車，因此停完後就匆忙離開了。

一直到了晚上十點多，他回去取車時才仔細看了停車位的周遭，恐怖的氛圍讓他感覺不適，當下就趕緊將車開回飯店，當天他們一家入住的房間是位於樓層邊間的位置，然而才剛進房門約10秒的時間，門外就傳來急促的敲門聲。

當下他跟太太覺得很疑惑，心想服務人員怎麼知道他們進房了，以為還有什麼事情要告知，於是他喊了幾聲「請問是服務人員嗎？」，但沒有任何回應，這時他看了房門的貓眼，外面一個人也沒有，他便立刻打開房門，整個人卻愣在原地，因為外面不但沒有人，長廊上連一個人影也沒有。

隔天早上，他跟飯店人員反應此事，希望能夠調閱監視器，確認昨天會不會是有人在惡作劇，結果監視器畫面中只見他與太太、孩子一行人進入房間，隨後他探頭出來的影像，讓他瞬間心裡冷了半截。

文章曝光，網友們紛紛表示，「是不是從停車場跟著你回飯店？」、「一般都說飯店避免住邊間」、「只有敲門，算是很禮遇客氣了」、「吃素、八字重有在做功課跟遇不遇到無關，可能當時剛好你的磁場不好就遇到了」。