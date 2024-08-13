你可能沒看過的大電視機 網友憶當年：這台是有錢人的象徵

隨著科技發達，民眾收看電視節目的載體，從最早期的大台笨重內投影電視機，到20世紀的液晶顯示器（LCD）、電漿顯示器（PDP）、投影電視、發光二極體顯示器（OLED）等，機器愈來愈輕薄小巧，顯示尺寸也愈來愈大，畫質更是不可同日而語。就有網友翻出家中的舊型大電視，表示「知道這電視的人應該不多」，帶領網友們回憶起當年。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中發文，表示「知道這電視的人應該不多」，並貼出了一張看似舊型電視投影機的照片，立馬有行家解答：這是內投影電視。勾起網友們的兒時回憶。

有網友翻出家中早期的「內投影電視」。圖／擷取自臉書社團「爆廢公社」

不少網友留言回覆，「三槍投影機…聽過的應該是老人了…哈哈」、「以前去親戚家，卡拉OK室就是用這種的，還有隔音、燈光效果，玩紅白機超爽」、「MTV…倆人親親我我，在小包廂裡」、「阿公老家有一臺SONY的」、「小時候有用它來打洛克人超讚的！」

也有人回應原PO這台電視價格昂貴，30年前就要價10萬多元，並不是所有人都買得起的，「我國小的時候的高級電視」、「當年有錢人才買的起」、「以前只要家裡有一台這個，你就是全班最靚的仔」、「畫質超爛，有錢沒地花。水貨日本先鋒牌較優～」。