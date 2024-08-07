鬼月路上見「紅燈籠」別打擾 網曝童年記憶：恐怖指數破表

到了農曆七月，民間各地有不少的習俗與禁忌，近日有民眾分享「敬燈腳」的習俗，除了有幫好兄弟引路的意思，還有別進來打擾之意。文章曝光，有網友就想起兒時鄰居的祭拜方法，簡直比電影更驚悚，直到現在仍心有餘悸。

該名網友在臉書社團《靈異2公社》發布一張照片，從照片中可見一戶人家外面掛著一盞紅燈，且燈上方有頂斗笠，地上則擺著桌子、香、紙錢。原Po解釋，這個習俗稱為敬燈腳，對一般家庭來說，是給好兄弟引路，同時也表明這裡有住人，不要來「打擾」，若是廟宇點的話，則稱普渡公燈，讓好兄弟可以歇腳。

近日有民眾分享「敬燈腳」的習俗。圖擷取自《靈異2公社》

文章曝光，不少老一輩的網友們都有印象，「我家還有掛，媽媽較傳統，每到農曆6月最後一天就掛好在門口了，子時一到就擺桌呼請普渡公坐鎮，整個農曆7月每天早晚都1柱香」、「這種燈鄉下還是有的」、「這燈從前都看的到，早年路燈稀疏，夜裏陰森，這燈不止為好兄弟照路，也為路人引路，真是冥陽兩益的心思」。

另外，也有人想起小時候的回憶，「小時候，我家鄰居阿嬤遵循古法祭拜，門口高高的竹子、旗子、紅小燈、盥洗用具一桌酒菜，晚上恐怖指數破百，比電影更驚嚇萬分，到現在還是心有餘悸」。

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