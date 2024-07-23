凱米颱風踏入台灣 引網討論歷年來最可怕颱風「非它莫屬」

凱米颱風踏入台灣！位於太平洋西邊的台灣夏天氣溫高、水氣充足，如同孕育颱風的搖籃，每年都有大大小小的颱風侵入或近身。就有網友在社群平台發起討論，詢問大家：台灣最可怕的颱風是哪一個？

一名網友「puncher(牧童）」在PTT論壇上以「台灣最可怕的颱風是哪一個？」為題發文討論，引起不少網友們回憶自己遇過印象最深的颱風。「當年有去救災海棠，整個楓港橋沒了很扯」、「最可怕應該賀伯土石流始祖」、「賀伯最屌，颱風界的921」、「最恐怖的應該還是莫拉克，當時心好像整個糾結在一起」。也有少數網友幽默回應，表示沒放假、又選擇在假日登陸的颱風才是最讓人害怕的。

根據全球災害事件簿統計，自1958年起，台灣共經歷過119次輕颱、185次中颱以及125次強颱。而其中釀成最可怕災情的，非2009年「莫拉克颱風」莫屬。

莫拉克颱風（八八水災）於2009年入侵，僅僅花費三天的時間就下足了近一年的雨量，導致台灣多處淹水、土石流災情。其中，台東知本「金帥溫泉大飯店」不敵洪水沖刷而倒塌；位於高雄的小林部落也慘遭土石淹沒滅村。這場天災共造成681人死亡、18人失蹤，33人輕重傷，估計全台損失約200億元，是台灣史上傷亡最慘重的颱風 。

除了莫拉克颱風之外，帶來破紀錄豪雨量的「賀伯颱風」也是許多七八年級生內心的傷痛。

賀伯颱風生成於1996年，是典型的「西北颱」，曾為阿里山帶來連續24小時、48小時的暴雨，逼近當時的世界紀錄。當時台灣各地強風皆達到10級以上，基隆更出現17級的強陣風，導致許多地區淹水、土石流甚至有多人慘遭活埋。

納莉颱風造成台北車站B4捷運層水滿了之後往B3及B2灌，北捷還在北車B3台鐵轉乘層梁柱貼上一塊銘版記錄淹水高度「230公分」，圖為當時台鐵淹水月台。圖／聯合報系資料照片

最後，當然不能忘記曾讓台北市街道成為一條條小河的「納莉颱風」。

納莉颱風於2001年肆虐台灣，滯留本島長達49小時又20分鐘，時間長加上雨量豐沛，使石門水庫連續洩洪15天，更淹沒了台北捷運以及台北地下鐵路，都會區一夕之間淪為水鄉澤國，場景令人怵目驚心。