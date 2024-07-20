台灣人有多愛排隊？ 網憶麥當勞1活動「全台總動員」：天亮去就沒了

台灣人熱愛「排隊搶購」的文化在國際間相當知名，即使要曝曬在高溫底下長達數個小時，仍有許多民眾願意為了一嘗美食或購買限定商品而排隊。近日一位網友在PTT上好奇發問，想知道在網友的印象中，台灣排隊人數最多的是哪次活動？對此，有不少人馬上憶起20多年前麥當勞的Hello Kitty娃娃搶購潮，「印象最深刻是麥當勞 Hello Kitty」。

說到台灣的排隊文化，令許多網友印象最深的都是1999年的麥當勞Hello Kitty之亂，「Hello Kitty娃娃是全台都在排，但限量的。最早排隊的都是昨天晚上就在排了，到快天亮才去的都沒名額了」、「問就是麥當勞Hello Kitty，第一彈的五款，一款比一款排得還長」、「小朋友應該不知Hello Kitty排隊有多瘋狂」、「我的記憶是麥當勞凱蒂貓玩偶」。

也有人分享近幾年廣受熱議的事件，「前幾年是口罩跟快篩」、「排一蘭拉麵啊，打破世界紀錄欸」、「中華電信499之亂」、「最近是pokemon開幕吧」、「唐吉訶德開幕」。

一蘭拉麵首家台灣分店於2017年開幕，吸引許多人在風雨中排隊來品嘗拉麵。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

而根據報時光報導，1999年麥當勞推出「戀愛麥語」凱蒂貓限量公仔，引發眾多民眾搶購。第一周推出的「相識篇」在開賣10分鐘後便銷售一空。該活動共有5個系列，每周推出不同造型的玩偶，一個多月的活動熱潮吸引大批群眾搶購，甚至有不少人為此徹夜排隊，此事件也被網友稱為「Hello Kitty之亂」。