有著「吉卜力最帥男神」之稱的霍爾即將在今年夏天重返大銀幕！日本動畫大師宮﨑駿的經典代表作《霍爾的移動城堡》於今年屆滿20週年，台灣獨家發片展商甲上娛樂宣布定檔於8月22日推出數位紀念版上映，消息一出讓粉絲們都非常興奮期待。

童年男神重返大銀幕！《霍爾的移動城堡》20週年經典重映

吉卜力工作室

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於2004年上映的《霍爾的移動城堡》在今年迎來20週年，主角霍爾被粉絲們封為吉卜力最帥男神，也曾經在《網路溫度計DailyView》的「吉卜力動畫10大男神」調查中名列第1。優雅帥氣的美男子霍爾擄獲許多少女心，再加上由天王木村拓哉配音的迷人嗓音，讓霍爾成為許多人的童年男神。

YouTube／甲上娛樂

在《霍爾的移動城堡》中，18歲的少女蘇菲某天意外與霍爾相遇，之後又遭到荒野女巫的詛咒變成90歲的老婆婆，無奈之下遠走他鄉的蘇菲誤打誤撞住進了霍爾的移動城堡，在與霍爾相處的過程中漸漸找回自我，並勇敢活出自己想要的模樣。治癒人心的劇情讓人每一次看都會有新的感受，在當年日本票房高達196億，全台票房更是席捲近80億，成為僅次於《神隱少女》的吉卜力電影亞軍。

兩大代表作的巧妙聯動！《蒼鷺與少年》出現老年版霍爾？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「宮﨑駿」近一年的網路探索概念，可以看見許多宮﨑駿的作品，像是去（2023）年話題滿滿的新作《蒼鷺與少年》、最經典的《神隱少女》、《魔法公主》、《天空之城》、《貓的報恩》等等，《霍爾的移動城堡》也在其中，顯示出這是網友心目中的宮﨑駿代表作之一。

吉卜力工作室

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其實《霍爾的移動城堡》和去年的新作《蒼鷺與少年》之間也有著奇妙的關聯，在《蒼鷺與少年》中為魔法師霍爾配音的木村拓哉，到了《蒼鷺與少年》則擔綱男主角牧真人的父親牧勝一，吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫曾表示，自己認為牧勝一就是霍爾老了以後的樣子，因此一開始就決定要找木村拓哉配音，這個小故事也讓不少粉絲津津樂道。

《霍爾的移動城堡》屆滿20週年，將在8月22日重返大銀幕，片商也和Pinkoi合作推出全球獨家雙人電影套票，購買電影票就贈送限量復古書卡2張或限量透明書籤3張，紀念票卡的場景也特別選擇蘇菲與霍爾的經典心動時刻名場面，8月5日前購買復古書卡還會加贈早鳥禮，粉絲們千萬別錯過！

甲上娛樂 × Pinkoi全球獨家雙人電影套票

【開賣時間】

2024年7月11日 12:00

【售票連結】

https://www.pinkoi.com/product/qh3DvEFZ

【限量贈品】

．限量復古書卡2張（https://pinkoi.me/DnMPrj）

．限量透明書籤3張（https://pinkoi.me/e2mAwE）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月13日至2024年07月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『宮﨑駿』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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