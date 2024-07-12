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1古早味甜點讓他為之驚豔 老饕讚：一定要吃熱的還要配茶

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣古早味傳統小吃「狀元糕」。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影
台灣古早味傳統小吃「狀元糕」。聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影

台灣有不少令人垂涎三尺的料理，也有許多庶民美食和傳統小吃相當受歡迎。有一名網友日前第一次品嘗到「狀元糕」，結果讓他相當驚艷，直呼「怎麼那麼好吃？」貼文釣出不少同好，還建議一定要吃熱的並配茶。

這名網友在PTT以「狀元糕怎麼這麼好吃」為題發文，日前朋友推薦他吃狀元糕，一開始不以為意，沒想到一吃讓他為之驚豔，幾乎每個星期都跑去買，甚至他還突發奇想，將熱熱的狀元糕沾奶蓋一起吃，忍不住大讚「好好吃」。

不少愛好者留言響應，「這一定要熱熱吃，口感超讚」、「吃這個要配茶，唯一解」、「我也喜歡，但要配茶」、「真的要吃熱的，冷的就硬甜膩」、「好吃是好吃，但糯米不太好消化喔」、「逛街看到必買，一般都在夜市看到」、「我也是很愛這個，但這現在不好找」、「超愛，尤其花生」、「挺好吃，跟甜飯糰一樣」、「鹹的很讚，不過罕見」。

但也有人不以為然，「覺得好乾」、「在士林買過，吃不懂」、「之前買過覺得還好」、「上次吃到無糖的，真是嘔嘔嘔嘔」、「覺得很普通」、「我最後一次吃的攤販，賣得夭壽難吃，自那之後，這食物變成我的地雷」。

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