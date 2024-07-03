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麥當勞睽違25年再推Hello Kitty娃娃 粉絲勾回憶：當年排隊排爆了

聯合新聞網／ 綜合報導
1999年速食餐廳麥當勞推出凱蒂貓（Hello Kitty）玩偶促銷活動。 圖／聯合報系資料照片
1999年速食餐廳麥當勞推出凱蒂貓（Hello Kitty）玩偶促銷活動。 圖／聯合報系資料照片

睽違25年，台灣麥當勞再度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty、大耳狗、酷洛米和丹尼爾等四款娃娃，再次掀起話題。有一名女網友在PTT發文表示，當初第一代發行時，自己才小學六年級，身邊同學非常瘋狂，對比現在的孩子人手一支手機，感覺童年的回憶少了好多，她也好奇想問大家小時候很瘋的東西是什麼？

原PO在PTT以「Hello Kitty是大家的童年回憶嗎」為題發文，她說最近看到麥當勞又推出新的Hello Kitty娃娃，不禁回憶起第一代剛發行時的熱潮。原PO表示1999年麥當勞推出第一代的Hello Kitty娃娃掀起搶購熱，當時她才小六，班上的同學非常瘋狂，自己也不例外。爸爸還為了獎勵她考全班第一名，偷偷跑去麥當勞排很久的隊伍，只為了送她娃娃。

原PO感嘆地說，以前真的好單純，玩娃娃、蒐集貼紙就可以很開心，如今時代不一樣，小孩人手一支手機，感覺孩子對於童年的回憶少了好多，「雖然那些年排隊買的娃娃都被我妹亂塗鴉，但現在看到Kitty還是很有回憶感。好奇大家的童年回憶也有Kitty嗎？還有哪些也是小時候大家都很瘋的？」

麥當勞在1999年推出買套餐贈送凱蒂貓（Hello Kitty）玩偶活動，引發民眾排隊購買。 圖／聯合報系資料照片
麥當勞在1999年推出買套餐贈送凱蒂貓（Hello Kitty）玩偶活動，引發民眾排隊購買。 圖／聯合報系資料照片

不少Kitty迷也非常有感，「記得那年排隊排爆」、「Kitty對我來說就是童年回憶，是現在少數會蒐集的。這系列是跟第一代娃娃同個系列嗎？長得有點像」、「我懂！當年真的很瘋Kitty，人手一隻，還會比誰有全套」、「第一代是最經典的，記得是叫戀愛XX，家裡還有一整套」、「7年級生路過，當年吃麥當勞就是為了幫女朋友排這隻貓」、「Kitty是媽媽那一代，我記得的是Kitty磁鐵吧，算是跨世代的童年回憶」。

而其他人也分享自己小時候最瘋狂的事物，「電子雞，每天都忙著孵蛋」、「七龍珠才是」、「櫻桃小丸子才是，當時我們班上還有櫻桃家族」、「小時候彈珠就可以玩很久了，好嗎？哪像現在…」、「戰鬥陀螺啦，好懷念喔」。

2024年台灣麥當勞再度攜手三麗鷗，首波推出大耳狗、酷洛米，第二波將由Hello Kitty、丹尼爾接力登場。圖／麥當勞提供
2024年台灣麥當勞再度攜手三麗鷗，首波推出大耳狗、酷洛米，第二波將由Hello Kitty、丹尼爾接力登場。圖／麥當勞提供

Hello Kitty 麥當勞

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