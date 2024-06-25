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兒時小確幸…她將即期養樂多手作成「凍凍果」夏天吃超過癮 網：滿滿回憶殺

聯合新聞網／ 綜合報導
養樂多示意圖。 聯合報資料照片
養樂多示意圖。 聯合報資料照片

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，她表示這款養樂多便宜又好喝，但效期短，快到期了喝不完的，用冷凍袋凍成養樂多冰，一瓶剛好可以裝成一袋，等冷凍好了，比一整瓶凍出來的更方便食用。照片曝光，引發網友熱議，紛紛稱讚：「好聰明！」

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「好方法耶」、「好聰明的方法喔！好會變通厲害」、「看起來超讚欸」、「買大瓶裝更划算」、「方法好棒，夏天吃很過癮」、「我覺得是蠻不錯的小妙招欸，整罐冰要吃時真的沒那麼方便」、「真的是不錯，不然每次都喝得很辛苦，決定等一下立馬去買」。

不過有不少網友表示「我好奇冷凍之後裡面的益生菌能活嗎？」、「感覺好像變成母乳袋」、「不過不知道會不會把乳酸菌冰死」、「解凍後是在吃糖水了」、「冷凍，好菌都死光了，喝糖水呢」、「推薦製冰盒，不過我是裝到副食品的分裝盒，也好用」。

同時也引發許友網友的回憶殺，「兒時回憶，小確幸」、「好懷念這個冷凍袋」、「冷凍袋真的是小時候的回憶」、「這種冷凍袋我以為已經在市面上停售了，在那個經濟並不富裕的年代，媽媽會買鳳梨、綠豆、紅豆回來，煮湯，加一點紅糖（赤砂）用冷凍袋裝起來放進冰箱，變成手作版『凍凍果』，那也是美好的童年回憶」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 冷凍袋 好市多 小確幸

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