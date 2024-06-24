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遊戲玩家…她翻出擺脫盜帳疑雲「聰明鎖」網群回憶喊：時代的眼淚
有一名女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示，她在整理房間時找到回憶，從2009年到現在竟然還有電，她想問：「誰也有？」，從照片中可見，兩台看起來類似「BB.CALL」的小機子，其實它是當初遊戲橘子公司為遊戲玩家而出的OTP動態密碼安全卡「聰明鎖」。照片曝光，引發網友回憶殺，紛紛表示：「時代的眼淚。」
據說當初遊戲橘子為讓每一位玩家可以安心快樂玩線上遊戲，在2008年8月開發這款「GAMAOTP手機鎖」，應用OTP(One-Time Password)動態密碼，利用隨機亂數產生的密碼，讓駭客難以盜取帳號內的虛寶及虛擬貨幣，解決玩家心裡的憂慮，安全性大幅提高。
照片PO出後在網路上引起熱烈迴響「楓之谷耶！好懷念哦」、「我也有」、「還在抽屜」、「金鑰匙」、「橘子加碼鎖」、「防盜專用的，以前楓之谷超常被盜，氣死」、「這是黑橘目前最有良心的商品」、「橘色的比較好用」、「Playsafe數位安全卡的一種，OTP動態密碼防盜」。
也有不少年輕網友回應「哇靠！第一次看到耶，哈」、「現在OTP都直接傳簡訊了」、「第一次看到這麼小的ㄟ，我以為呼叫器」。
還有以前的玩家表示「好可怕， 我1995生竟然知道，我老公大我9歲竟然不知道」、「OTP，不過我當時買play safe」、「時代的眼淚，我也有一個聰明鎖」。
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