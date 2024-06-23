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長頸鹿敲門、獼猴玩雨刷 六福村懷舊照引熱議！一票苦主曝被拆車經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand
六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand

六福村園區除了有遊樂設施外，另外還設有動物園，過去甚至開放汽車開進園區，長頸鹿可以穿梭在汽車中，獼猴會玩雨刷、黑熊會爬上車窗敲門，粉專「BuzzHand」分享一系列懷舊照片，網友直呼是童年回憶，還有人笑稱「原來大家的雨刷都是被獼猴弄壞的」，甚至有人說「玩一趟出來都得洗車」。

BuzzHand在臉書粉專分享數張過去六福村開放汽車駛入園區時的舊照片，貼文寫著「以前的六福村這麼瘋狂的嗎？車子可以直接開進去，猛獸就在窗戶旁」。

照片可見長頸鹿穿梭在車陣中，甚至低頭探入車窗，還有獼猴在車窗旁跳上跳下，有的直接坐在擋風玻璃上玩弄雨刷，也有黑熊直接用兩腳站立，靠在車窗旁，距離相當靠近。

六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand
六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand

六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand
六福村懷舊照片引發熱議。圖擷自臉書粉專BuzzHand

不少網友留言分享曾經入園的經驗，「真的是這樣呀！這些照片有童年回憶的感覺」、「爸爸載我們去過～真的跟照片一樣，出來都要洗車」、「是的沒錯，小時候去六福村是可以開車進去的」、「對啊，汽車零件都被拆了」、「小時候看到猴子把車子天線拔掉、拆雨刷丟車，長大去六福村玩發現沒有這種參觀行程，上網查才確定不是夢到的」、「沒錯，就是這樣。我的跑天下車頂的皮就是被狒狒給咬扯破一大片」、「還會把車頂的膠條拆下來」、「不可能大家的雨刷，都在這邊被拔掉吧」、「我還記得我爸爸的車頂被撞凹」、「我家車子的後照鏡、雨刷都遭殃過」、「車窗一定要關上」。

有網友透露後來禁止汽車入園的原因，「1981年8月23日，三歲女童被老虎拖行，最後傷重不治。林童家屬一家前往野生動物園，疑似車子爆胎，違反園方絕對不可開車門的禁令而下車察看，林小妹因而被老虎咬傷拖行致死」。

六福村 動物園 長頸鹿

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