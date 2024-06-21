雜貨店意外發現復古文具 勾起過來人回憶：以前真的可以吃

很多東西會隨著時代演進而消失或者改良，有一名女網友日前在雜貨店發現一種商品，外型非常復古，老闆還告訴她這已經絕版了，她將照片上傳臉書後，勾起不少用過的人回憶。

這名女網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，紅色瓶蓋加上綠色瓶身，外型非常有古早味，而瓶子裡裝的其實就是漿糊。原PO說自己上一次使用是在幼稚園的時候，日前到樓下雜貨店意外發現它的蹤跡，老闆還說這已經是絕版品。

她表示「聽說以前的還能吃呢，只是現在的加了太多添加物」，為了讓兒子知道有這個東西，她特地買回來讓孩子做作業時使用。

照片也勾起不少人的回憶，「漿糊，以前去郵局寄信的時候櫃檯旁邊都會有」、「現在都用膠水了，方便也比較不會弄髒手，所以被淘汰不是沒有原因」、「這個貼春聯超好用的」、「用完要睡覺最好手的指甲縫要洗乾淨，因為小強最喜歡這個味道」、「我們家都叫它ㄍㄡˊㄚˋ（台語），裡面是有點透明的膏狀」、「這種瓶子的比較貴，我家都買袋裝的，貼春聯用」、「小時候上學美勞課跟居家必備，而且當年的郵局也是一罐罐放櫃檯前，還加根冰棒棍，讓寄件者使用」。

當中甚至還有人大膽地嚐過，「小時候也是好奇，聽家裡大人說是米漿製成的，就挖一點點吃吃看了」、「小時候偷吃過，好像酸酸的」、「吃過+1」、「漿糊，用麵粉做的，早期確實是可以吃，但是現在的話就不要喔，因為加了太多添加劑」。