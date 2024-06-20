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長輩「魚湯泡奶」育兒稱很營養 苦主紛紛現身：還有嚼碎香腸餵小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩自成一格育兒方式常讓年輕媽媽大驚失色。圖／pakutaso
長輩自成一格育兒方式常讓年輕媽媽大驚失色。圖／pakutaso

不少長輩自有一套育兒方式，說起來頭頭是道頗有心得，年輕人卻聽得滿頭冷汗。一位媽媽近日提到自己小時候是「喝魚湯泡奶長大的」，嚇問莫非當時育兒都流行這樣泡奶？吸引網友分享自己「如何長大」，嚇曝親戚會「把食物嚼一嚼再吐給小孩吃」。

原PO在Dcard以「來聊聊父母那年代的奇葩育兒」為題發文，提到一般印象中，小孩喝的奶都是用水來泡，但媽媽卻告訴她，以前是用魚湯來泡奶，並力推「很營養」，讓她難以理解，「虧我當時還喝得下去」。而爸爸則是抓著她的嬰兒服後領，讓她腳懸空拍照，放到現代根本欠公審，原PO忍不住調侃自己「是怎麼活到現在的」。

發文釣出許多苦主同感發言，「我媽說她用蛇湯給我放奶瓶裡給我喝」、「我婆婆都用火龍果汁泡牛奶」、「小時候我阿嬤用豬大骨熬湯泡奶給我」、「我們家我小時候爸媽有熬雞湯泡奶跟煮粥水泡奶，應該是還好啦」、「魚湯泡奶！我家四年前我姐的小孩剛出生後也有用過，全家都沒有人質疑這個作法，我甚至還跟朋友到處炫耀！去年我懷孕後開始接收育兒新知才發現這個問題超大」、「好像真的有流行過湯泡奶欸，我妹小時候喝奶的口味取決於我們晚餐喝什麼湯」。

網友也感嘆「一個世代育兒真的差很多」，加碼分享其他驚人育兒法，「我媽說我小時候嘴巴的奶漬都是用我的尿擦的，我很慶幸我可以平安的活著」、「小時候如果我們厭奶喝不下奶，她（媽媽）就會把奶拿去ㄆㄨㄣ桶外面繞三圈，我們就會喝了」、「小時候有一次和我媽還有親戚出門，親戚的小孩跟我差不多大（幼兒園吧），我吃著烤香腸，然後看著⋯親戚先吃香腸，在嘴裡嚼一嚼，再吐給小孩吃」、「以前（多數）人的觀念都是垃圾吃垃圾大（肥），如果完全套用至現代或多或少會被說閒話或是被出征」。

Dcard 婆婆 育兒

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