最懷念哪款停產飲料？ 一票網友點名「2經典」：精神補給

台灣超商林立，販售商品應有盡有。日前，有網友好奇詢問，大家最懷念哪款已停產的飲料，貼文引起網友熱烈討論，其中最多人點名「Qoo」與「雪克33」。

原PO在「爆廢1公社」提問，「哪款已經停產飲料，最讓人懷念？」並表示他最想念鋁箔包冬瓜茶、雪克33與輕鬆小品咖啡牛奶。貼文底下，許多網友分享心中懷念的飲料，「輕鬆小品的冰淇淋牛奶！以前幾乎每天一瓶，只要口袋有剩10元，一定去投一瓶來喝」、「必須是『伴點巧克力奶茶』吧」、「麥當勞的奶昔」、「萊茵氣泡香檳飲料」、「『多采多姿』也不錯啊」。

其中，最多網友點名「Qoo」與「雪克33」，「首選當然是Qoo啊」、「Qoo，我超愛的，小時候還會賣同學」、「直接想到雪克33」、「雪克33，我國中的精神補給」、「雪克33，喝之前要搖33下」。

《DailyView網路溫度計》曾在2021年，整理出網友心目中「十大台灣買不到消失的飲料」，排名依序為「Qoo」、「雪克33」、「伴點巧克力奶茶」、「啤兒綠茶」、「寶健運動飲料」、「復刻良品系列」、「香草可樂」、「黑松汽水搖果凍」、「吉利果汽水」、「東芳袋裝冬瓜茶」。