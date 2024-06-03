孫安佐怨「孫鵬偷下符水」 民俗專家曝：有瑕疵！有這技術不超過5人

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，前陣子爆出在泰國吸毒，被關到精神病院，傳聞遭下蠱、中邪等，昨（2）日晚上更開直播，裸上半身唱歌「25歲我就要幹大事，我是台灣鋼鐵人」，先前他也爆料孫鵬對他下符水。對此，民俗專家廖大乙直呼「這件事有瑕疵，因為降頭師在台灣不超過5個人」。

孫安佐先前在泰國吸大麻、擅闖民宅、脫褲等行為，遭到警方逮捕，狄鶯再次出面救人，而一名台中的師父指出，孫安佐是被下蠱，又推薦到新店的宮廟去蠱，孫安佐在昨日否認此事，還批評「孫鵬偷偷放符水，喝起來是苦的」。

根據《三立新聞網》採訪，民俗專家廖大乙指出，「符」有分陰、陽，陽符都是一般大廟或是神明使用的，這種可以見天，陰符會被用在不好的行為，不能見天也會遭天譴，而且會在室內使用，所以孫安佐指控孫鵬偷下符水，喝起來是苦的，這事情應該是有瑕疵的。

廖大乙也表示，如果要成為降頭師，還得要做禮，一般師父是不會傳授的，而且全台有這項技術的人不超過5位，還得要進行「3項立誓」，第1是要絕子絕孫，第2是要穿破衣、住在破房子，第3是身上不能帶錢，立下這3種誓約的目的是要「大破、大空」，這樣畫出來的符咒才有效果。

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