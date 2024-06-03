50嵐「經典人氣品項」強勢回歸！4縣市首先開賣 網懷念：童年最愛

手搖飲霸主「50嵐」創立至今已30年，多年來販售的飲品維持高品質，因此深受民眾喜愛，不過有些高人氣品項早已下架不再販售，讓不少網友敲碗希望可以回歸。而近日有女網友前去50嵐購買飲品時，發現下架已久的「芒果青」竟又出現在菜單上，讓她開心大喊，「芒果青回來了！」對此，50嵐也證實，有4縣市的門市已在6月1日開始販售芒果青。

昨（2）日一名女網友在Dcard上分享，她日前光顧50嵐時，意外發現「小時候的回憶」芒果青竟然又再次販售了。她透露自己是在高雄買到的，口味嘗起來和以前一模一樣。而女網友提到的「芒果青」即為「芒果冰淇淋綠茶」，是50嵐的人氣商品，停售後讓不少網友感到惋惜，經常在社群平台上敲碗期待回歸。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「台南也有看到」、「今天在台南也有看到」、「感謝情報！明天馬上來一杯」、「兒時記憶，都要哭了」、「童年最愛的芒果青，超懷念」。還有網友表示，「想問台北有嗎」、「卡個北部消息，芒果青竟然回來了」、「好想知道北部回來了嗎」、「想喝看看！北部有了嗎」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，50嵐高雄區客服回覆，目前僅台南、高雄、屏東、台東4個縣市的門市恢復販售，價格為中杯40元、大杯55元，均於6月1日開始販賣。台北區客服則透露，目前雖有不少縣市尚未開賣，但如果之後有活動的話，可能有機會重新販售芒果青，屆時若確定開賣，門市會拉布條公告。