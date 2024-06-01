全聯「熱銷美食」買一送一大缺貨！老饕狂掃貨：等2個月才拿到

全聯福利中心經常推出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日看到全聯1款手工抓餅在做買一送一的促銷，不料商品太熱門，跑了4家全聯才買到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近日在全聯發現手工抓餅正在做買一送一的促銷，原價1包119元，現在1包只要60元，不過跑了4間分店，最終只看到1包手工抓餅，還好櫃檯人員開一張欠條給她，等到貨再去領取。她買回家後立刻煎來吃，大讚超香又美味。

一名網友分享，近日看到全聯1款手工抓餅在做買一送一的促銷，不料商品太熱門，跑了4家全聯才買到。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，多數網友大讚這款手工抓餅非常好吃，紛紛表示「這家的餅真的很好吃，但老是買不到，我也常常落空失望而回」、「我買了6包，真的很好吃，考慮要不要再去買幾包」、「上次1+1買過，挺划算的，這兩天要找沒找到」、「這一款很好吃，是我們家冷凍庫的必備品」、「這個很熱銷哦。我們這的全聯要用訂的才買的到」、「好划算10片60有找，一片6元不到」。

此外，還有內行網友透露，若到全聯發現商品缺貨，可以去冷凍櫃找條碼紙，去櫃檯結帳填寫預購單，自己就是用這種方式購買4包手工抓餅，不過等了2個月才到貨。