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回憶殺！小時候泡澡都用這一罐 過來人笑：小孩子很愛

聯合新聞網／ 綜合報導
浴室示意圖。 圖／ingimage
浴室示意圖。 圖／ingimage

隨著時代進步，過往一些事物都漸漸消失殆盡，即使還存在著也鮮少見到。有網友分享一瓶小時候泡澡時會用到的東西，只要加到浴缸裡，水的顏色就會變成透明金黃色，讓原PO直呼這是許多人的共同回憶。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，浴缸是早期的馬賽克磁磚拼貼，旁還放著一瓶名稱為「巴斯康美」的罐子，早期則是叫做「巴斯克林」。他說每次回阿公阿嬤家泡澡的時候就會用這罐，在水裡加入一些，浴缸水就會變成透明、金黃色，還帶有香味，這也是許多人小時候的回憶。

照片也勾起不少人的記憶，「巴斯克林，後來是沙威隆，味道都在記憶抽屜裡」、「不小心整罐下去…浴缸超滑的」、「還有沙威隆和伊必朗」、「哇，好懷念，懷念當時一群小朋友喝完維X力後，一起在浴缸裡尿尿的場景」、「這畫面超像我小時候家裡，小時候很多小孩都很迷這螢光色的泡澡水」、「小時候以為泡這個，我會變成螢光人」、「我都邊泡邊喝然後就送去洗腸胃了」、「腦中響起了那首廣告歌的洗腦歌聲」。

而復古浴缸更引起眾多討論，「這個浴缸很可怕，會有蜈蚣」、「這種浴缸很棒誒，現代人都不懂啦」、「這種浴缸太淺，肚子都會凸出水面」、「我記得阿嬤家浴室牆面磁磚上還有裸女的圖案」、「巴斯克林要配上這款樣式的浴缸才對味」、「小時候用這個浴缸玩製造人工海浪，洗完澡屁屁會痛~嚕紅了」、「古早味馬賽克磚，現在已經不常見，上一次看到是去澎湖玩住租民宅民宿的浴室」、「浴缸還在樓梯正下方」、「這種的浴缸最耐用」。

原PO分享一張小時候洗澡都會用到的泡澡劑，勾起不少人的回憶。 圖擷自爆廢1公社
原PO分享一張小時候洗澡都會用到的泡澡劑，勾起不少人的回憶。 圖擷自爆廢1公社

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