超乾硬！ 他抱怨吃「古早味餅乾」差點牙崩 內行推神級吃法

台灣有許多「古早味零食」深受許多民眾喜愛，經典的口味常讓人百吃不膩，價格亦公道。網友鬼島觀察家在PTT好奇發文問說，曾因為覺得營養口糧便宜，又沒吃過，買一包來吃大口咬下後，「牙齒差點崩掉」。

po文的網友認為，營養口糧餅乾實在超硬，不知道誰會買來吃？並問廣大網友們「有吃過營養口糧嗎？」

貼文曝光後，其他人也紛紛留言回應，「好吃」、「缺錢的必備食品，可以吃飽」、「省錢度小月用的」、「大學時一個禮拜生活費一千，有時候 沒錢吃飯都吃營養口糧配水」、「全家、小七就有賣了，很便宜，吃起來也滿香的」、「美廉社還有在賣」、「古人都吃這種餅乾」、「很好吃啊，泡牛奶，沾巧克力也很讚」、「沾花生醬好吃」。

其他人也認為、「戰備餅乾，承平時期當然覺得不好吃」、「我覺得很好吃欸，缺點是熱量太高」、「口糧一定會設計熱量高啊，這樣就可以減少體積方便攜帶」、「上一次吃是疫情時被隔離收到的防疫包，裡面就有，超好吃」、「小時候超愛」、「宵夜吃一包這個就飽了」。

還有人表示，「傷牙，還不如孔雀餅乾」、「真的是滿硬的」、「這不是用啃的，是用含的」、「一次沒法吃太多，剩下會放到軟掉，所以才不常買」、「漲價了」、「很餓的時候拿起來吃吃還行」。