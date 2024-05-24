時代眼淚！25年前這1超商高屏地區店數逾230間 僅次於統一

台灣超商數量非常多，密集度是全世界第二，僅次於南韓，而最為人所熟悉的就是7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店等4大超商。不過在南台灣的高雄屏東，還有一間「界揚超商」是只有在地人才知道的，而且25年前的店數就超過230間，僅次於當時的統一超商。

臉書粉絲團「高雄點Kaohsiungtien」發文介紹，這間高雄起家的界揚超商創立於1989年，首家開在鳳山經武路上。1999年時，界揚超商在高屏地區的店數就已經超過230間，僅次於當時的統一超商，幾乎大街小巷都能看到蹤跡，而且一天的來客數落在15至18萬人，一年營收則約30億，相當的可觀。

不過在2000年以後，隨著統一、全家、萊爾富、OK、福客多等五大超商逐漸科技化，以及財團大規模展店策略，一些如界揚、翁財記、台糖蜜鄰、小豆苗、中日超商等小型便利商店，其來客數和營收都被大量分食而淡出市場，成為時代的眼淚。

文中表示，目前界揚超商在高雄剩不到5家，應該都是在公司解散後以自營的方式繼續營業，而且店內的擺設仍維持在3、40年前的傳統模樣，「不能繳費、不能預購、不能買車票、更不能行動支付，但如果看到還是可以進去逛逛，有時候會挖到讓你驚奇的冷門商品呦」。

貼文勾起不少在地人的回憶，「好懷念喔」、「小時候我有去逛過」、「我還看過小豆苗勒」、「以前我家巷口也有一家界揚，它感覺很像我家巷口的柑仔店，真的會買到一些在一般超商看不到的古早味」、「以前有在賣電影優惠票」、「還有叫巨蛋的超商，現在應該也倒光了」、「這種店有時可以找到一些懷舊好喝的飲料」、「這種店的好處就是可以買到少見的神奇零食」、「更早還有統一麵包便利店」、「小時候大部分界陽超商都會擺放大型電玩，一堆人排隊等著玩」。