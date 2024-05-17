他好奇以前沒智慧手機搭捷運都做什麼？過來人懷念：人手1份
人手一機的時代，走到哪隨時都要滑一下手機。有網友就表示，搭捷運時發現多數的乘客都在滑手機，令他好奇以前沒有智慧型手機的年代，大家搭車都在做什麼？文章一出引起熱議，過來人就表示，過去曾有免費的報紙可以拿，不少人會在車上看報紙打發時間。
該名網友在PTT上發問，最近搭捷運看到身邊的乘客大部分都在滑手機，好奇以前沒有智慧型手機的年代，大部分的人搭捷運都在做什麼。文章曝光，引起不少過來人共鳴，紛紛表示「以前捷運站都有人在發免費報紙」。
有網友補充，當年手機還不流行的年代，北捷只有淡水線和文湖線，當時捷運站會有免費的簡易版報紙可以拿，因此上班族多數會在捷運上看報紙，而學生則是看小說或背單字。不過，自捷運藍線通車後，iPod就開始流行，不久後就有iPhone了。
也有人表示，「我書櫃的書一堆都是上火車前買來的，金石堂開一堆在火車站不是沒道理」、「以前人會注意周遭、專注度高，不但禮儀且顧到安全」、「智慧型手機之前有很長一段MP3隨身聽的時代吧」、「還有玩數讀，不過一本玩很快，不如買書看」、「看書，我以前都隨身攜帶一本書看」。
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