1飲料讓6、7年級生直呼好懷念 網讚「最早泡沫紅茶手搖飲」

隨著時代演進，許多商品都汰舊換新，有網友就分享一款小時候喝過的飲料，當初紅極一時，勾起不少六、七年級生的回憶，還有人說這款飲料是「最早的泡沫紅茶手搖飲」。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，圖中有3瓶不同口味的飲料，有紅茶、綠茶、咖啡，瓶子材質為保麗龍，而非現在所常見的寶特瓶，瓶身前緣為圓弧狀，後面則為扁平狀，特殊設計相當與眾不同。他說「喝過雪克33差不多是六、七年級對吧？喝之前搖33下…哈哈，好懷念」。

貼文勾起不少人的回憶，「我好懷念用這個杯子裝的牛奶」、「好喝！當年我的最愛，但這瓶身保麗龍的，堆疊壓到就會破掉。買過幾次臭酸變質的，後來就下架沒賣了，我想應該是很常毀損跟被投訴」、「第二節下課，福利社必買之一」、「這個掉在地上會破掉，國小遠足必備」、「一開始我跟同學都是搖完屁股33下才喝，很麻煩的飲料」、「超懷念這種包裝」、「懷念，好喜歡它的味道」、「只記得蓋子好難開」。

還有網友說，「好像是第一個用保麗龍裝的飲品」、「最早的泡沫紅茶手搖飲」、「手搖飲的創始者」、「以前小學勞作拿來做成青蛙…呱呱」、「很不環保，我記得果汁牛奶也是這種包裝」。