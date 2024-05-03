快訊

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

柯文哲說好的公開透明？北市產發局證實 北士科14場會議全沒錄音

搶學生頻出招！這所大學祭出大一免學雜費 轉學考錄取生可獲1萬元

1飲料讓6、7年級生直呼好懷念 網讚「最早泡沫紅茶手搖飲」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一款早期的飲料，勾起不少6、7年級生的回憶。 圖擷自爆廢1公社
原PO分享一款早期的飲料，勾起不少6、7年級生的回憶。 圖擷自爆廢1公社

隨著時代演進，許多商品都汰舊換新，有網友就分享一款小時候喝過的飲料，當初紅極一時，勾起不少六、七年級生的回憶，還有人說這款飲料是「最早的泡沫紅茶手搖飲」。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，圖中有3瓶不同口味的飲料，有紅茶、綠茶、咖啡，瓶子材質為保麗龍，而非現在所常見的寶特瓶，瓶身前緣為圓弧狀，後面則為扁平狀，特殊設計相當與眾不同。他說「喝過雪克33差不多是六、七年級對吧？喝之前搖33下…哈哈，好懷念」。

貼文勾起不少人的回憶，「我好懷念用這個杯子裝的牛奶」、「好喝！當年我的最愛，但這瓶身保麗龍的，堆疊壓到就會破掉。買過幾次臭酸變質的，後來就下架沒賣了，我想應該是很常毀損跟被投訴」、「第二節下課，福利社必買之一」、「這個掉在地上會破掉，國小遠足必備」、「一開始我跟同學都是搖完屁股33下才喝，很麻煩的飲料」、「超懷念這種包裝」、「懷念，好喜歡它的味道」、「只記得蓋子好難開」。

還有網友說，「好像是第一個用保麗龍裝的飲品」、「最早的泡沫紅茶手搖飲」、「手搖飲的創始者」、「以前小學勞作拿來做成青蛙…呱呱」、「很不環保，我記得果汁牛奶也是這種包裝」。

保麗龍 手搖飲料

延伸閱讀

淡水最北漁港「六塊厝」尋幽訪勝之旅 喝咖啡賞夕陽好Chill

宜蘭版伯朗大道「彩繪稻田」來了！ 冬山「三奇美徑」5月稻浪音樂會 6月熱氣球、7月風箏節接力登場

瀕危物種「豎琴蛙」2年復育有成 台北動物園明亮相

4月23日武財神生日！5暴富徵兆：油光滿面、夢到「這動物」你要發了

相關新聞

1飲料讓6、7年級生直呼好懷念 網讚「最早泡沫紅茶手搖飲」

隨著時代演進，許多商品都汰舊換新，有網友就分享一款小時候喝過的飲料，當初紅極一時，勾起不少六、七年級生的回憶，還有人說這款飲料是「最早的泡沫紅茶手搖飲」。

圓山飯店神秘逃生密道　老蔣溜滑梯成攬客活招牌！

由蔣夫人宋美齡所創，全台灣第一家五星級飯店的圓山大飯店，對於台灣人而言是具有神秘與特殊色彩的飯店，除了獨特的建築外觀之外，圓山首任總經理「孔二小姐」孔令偉是宋美齡大姊宋靄齡的女兒，蔣宋王朝以及飯店內還設有秘密通道的傳言，讓圓山飯店更添神秘色彩。

總統府前曾有兩座噴水池！拆除原因與蔣中正有關？

總統府是台灣的國定古蹟，一般民眾要一窺室堂之美，只能在特定時間才能入府內參觀。戒嚴時期，更是生人勿近的地方。因此，許多人不知道的是總統府兩側曾設有噴水池，舊版新台幣百鈔背面還留下這樣的景象紀錄。

最「兇」主播王瑞玲火辣身材側身遮全台 主持「莒光日」阿兵哥為她轟動！

主播王瑞玲擁有甜美容貌和傲人G罩杯身材，主持氣象報告時，側身就能遮住全台灣。當初她主持莒光日「奮鬥人生」單元時，以活潑生動的風格和不拘一格的主持方式，與傳統的主持風格迥異，引起了阿兵哥們的喜愛，讓王瑞玲一躍成為軍中情人。

50元硬幣發行超過30年！ 還記得50元紙鈔長怎樣嗎？

還記得50元鈔票是什麼樣子嗎？鑒於五十元是屬於找零工具，在紙幣鈔券中較小面額的流通貨幣，也由於交易頻繁，極易髒舊，即使央行不斷更新，但由於流通率大，經常被使用得破破爛爛的，拿在手上既不衛生也不雅觀，因此央行決定在1989年決定發行硬幣取代紙鈔。

回憶殺！幼幼台初代主持哥哥姐姐合照曝光！你認得幾個？

YOYO家族成立於2000年，節目早期有水果家族和昆蟲家族，初代水果家族的成員有蘋果姊姊、水蜜桃姊姊、香蕉哥哥和西瓜哥哥；昆蟲家族則有蜜蜂姊姊、蜻蜓哥哥等人。後來於2004年加入的葡萄姐姐、蝴蝶姐姐、草莓姐姐和柳丁哥哥同樣是眾所周知的元老級人物。而近期惹議的焦糖哥哥，實際上是MOMO親子台的節目主持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。