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一支棉花糖50元！他嘆「以前才10元」 一票人揭買單原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現路邊一支棉花糖已漲價至50元。示意圖／ingimage
有網友發現路邊一支棉花糖已漲價至50元。示意圖／ingimage

萬物齊漲，許多街頭小吃的價格也隨著上漲。日前，一名男網友在「爆廢1公社」透露，他最近發現路邊一支棉花糖漲價至50元，與過去的價格相差甚遠，貼文一出立刻掀起網友議論。

從原PO分享的照片中，可以看見攤販將各種顏色的棉花糖綁在桿子上，一旁的價格則標示「棉花糖一支50元」。對此，原PO感嘆，以前棉花糖只要10至15元，隨著物價上漲，棉花糖竟一路漲價到50元，但他最後還是為了回憶，而決定掏錢買來吃。

貼文一出，不少網友都大嘆物價上漲，「覺得30元已經差不多了，賣到50元我真的覺得太超過」、「哇！萬物齊漲了」、「砂糖也漲很多」、「變貴就算了，還變小隻」、「糖的成本不高，高的是人工。最低時薪都183元了」。

也有人認為買棉花糖，就像是花錢買回憶，「現在東西有時候吃的是一種回憶」、「如果吃的是回憶那就不要太計較價錢，如果只是嘴饞那就多考慮一下」、「回憶而已，就甜甜滋味」、「如果只是回憶，100元我還是會買單…因為一年可能買不到1次」。

棉花糖 漲價

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