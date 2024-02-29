不是康熙來了！他好奇「哪部綜藝最經典？」 一票人點名1節目：每周必看

台灣綜藝節目多不勝數，每個人最喜歡的節目也有所不同。日前，有PTT鄉民分享，他認為台灣最經典的綜藝節目是哪一部，並好奇提問「大家心中經典的綜藝節目是什麼？」引起網友熱烈討論。

原PO透露，他最近將《康熙來了》重新看一遍，「覺得還是很好看，有很多片段都超爆笑」，並認為該節目算是台灣蠻經典的綜藝節目，而他也好奇網友們的想法，於是發文提問「大家心中經典的綜藝節目是什麼？」

文章一曝光，瞬間引起網友熱烈討論，「百戰百勝」、「鑽石舞台」、「少年特攻隊」、「龍兄虎弟」、「超級星期天」、「黃金拍檔」；其中最多網友點名《我猜我猜我猜猜猜》，「我猜，每個周末必看」、「我猜、食字路口」、「我猜，之前每周必看節目」。

貼文還釣出資深綜藝迷分享心得，「據我看綜藝節目30多年的經驗，以前必看天天開心、好彩頭、黃金拍檔、綜藝一百、連環泡、周末派、百戰百勝、TV新秀爭霸站...知道這些綜藝節目已經是老人了」。

《我猜我猜我猜猜猜》自1996年7月4日開播以來，深受民眾喜愛，而「人不可貌相」單元更是發掘不少天后，如捷運美少女林依晨、無厘頭美少女田馥甄、網路美少女周曉涵等。《我猜》在2011年3月4日播出最後一集，成為台灣最具代表性和長壽綜藝節目之一。