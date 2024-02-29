快訊

曾爆「一碗蚵仔麵線20元」金句 主計長朱澤民記者會上喊退休：下次不是我

說明會場面火爆！三重大樓傾斜案 住戶稱新北市府「講得太籠統」

iPhone 15大降價！最低2.1萬就能入手 創陸官方旗艦店歷史新低

不是康熙來了！他好奇「哪部綜藝最經典？」 一票人點名1節目：每周必看

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣綜藝節目多不勝數，每個人最喜歡的節目也有所不同。示意圖／ingimage
台灣綜藝節目多不勝數，每個人最喜歡的節目也有所不同。示意圖／ingimage

台灣綜藝節目多不勝數，每個人最喜歡的節目也有所不同。日前，有PTT鄉民分享，他認為台灣最經典的綜藝節目是哪一部，並好奇提問「大家心中經典的綜藝節目是什麼？」引起網友熱烈討論。

原PO透露，他最近將《康熙來了》重新看一遍，「覺得還是很好看，有很多片段都超爆笑」，並認為該節目算是台灣蠻經典的綜藝節目，而他也好奇網友們的想法，於是發文提問「大家心中經典的綜藝節目是什麼？」

文章一曝光，瞬間引起網友熱烈討論，「百戰百勝」、「鑽石舞台」、「少年特攻隊」、「龍兄虎弟」、「超級星期天」、「黃金拍檔」；其中最多網友點名《我猜我猜我猜猜猜》，「我猜，每個周末必看」、「我猜、食字路口」、「我猜，之前每周必看節目」。

貼文還釣出資深綜藝迷分享心得，「據我看綜藝節目30多年的經驗，以前必看天天開心、好彩頭、黃金拍檔、綜藝一百、連環泡、周末派、百戰百勝、TV新秀爭霸站...知道這些綜藝節目已經是老人了」。

我猜我猜我猜猜猜》自1996年7月4日開播以來，深受民眾喜愛，而「人不可貌相」單元更是發掘不少天后，如捷運美少女林依晨、無厘頭美少女田馥甄、網路美少女周曉涵等。《我猜》在2011年3月4日播出最後一集，成為台灣最具代表性和長壽綜藝節目之一。

PTT

延伸閱讀

55歲姨兼職工友考公職拚逾20年 終於上榜到職竟「美夢幻滅」

他夜市擺1攤位月淨賺13萬！ 網曝「賺翻行業」：不輸上班族

存摺多6筆款項！他一看「入帳1.6萬」 網嗨喊：政府發錢了

台灣停車位難找日本卻「滿街都是」 網揭原因：所以違停少

相關新聞

不是康熙來了！他好奇「哪部綜藝最經典？」 一票人點名1節目：每周必看

台灣綜藝節目多不勝數，每個人最喜歡的節目也有所不同。日前，有鄉民分享，他認為台灣最經典的綜藝節目是哪一部，並好奇提問「大家心中經典的綜藝節目是什麼？」引起網友熱烈討論。

台北曾有占地2000坪理髮廳！集結奢華與爭議的「文化城理髮廳」

1984年的台灣仍處於民風純樸的保守年代裡，但位於台北市松山文教區中，竟然出現一家號稱「世界最大」規模的理髮店，佔地約2000坪投資金額高達6000萬元，同時吸納400位理髮小姐，提供各式餐飲、點心及老人茶、洗腳和修指甲等服務，並且有VIP專用服裝、毛巾、私人理髮用具與專人保管等極盡奢華的服務，這間理髮廳取名叫做「文化城」，在當時震撼各界。

天龍三溫暖黑歷史　開幕週年發生大火釀18人死

位於重慶北路的天龍三溫暖，成立迄今超過35年。然而，1991年天龍開幕週年當天發生嚴重火災意外，由於室內的裝潢材料都是易燃物，加上密閉空間，造成搶救上的困難，造成18人死亡，堪稱是北市消防史上重大悲劇。

營養午餐其實很好吃？ 過來人回憶：有「珍奶」那餐超好吃

許多人對學校營養午餐的印象便是「好難吃」，不過，最近有網友想替其平反，他表示，自己認為營養午餐很好吃，而且每一餐都含三菜一湯，以營養午餐的價格而言，CP值非常高。

RAP加國台英語！「Lucy健康操」洗腦8、9年級生　發明人正是音樂老師

2004年再由教育部委託台北市立體育學院及專家學者共同編製出Lucy健康操，旋律由快至慢，中間過程會與旁邊同學互動，最後收操，音樂結合國、台、英三種語言及多首童謠民謠，還有不斷出現的人名Lucy，成為最有趣也最印象深刻的健康操。

最想擁有哆啦A夢哪個道具？ 一票人都選它：等於全都選到

日本知名動畫《哆啦A夢》中，來自22世紀的機器貓哆啦A夢有個百寶袋，裡頭裝有許多萬能法寶。如果世界上真有哆啦A夢，大家最想要獲得哪種道具呢？日前有網友發起討論，列出哆啦A夢的4個人氣道具讓大家投票，截至目前為止，已有超過3萬人參與，其中領先在前、獲得最高人氣的道具就是「時光機」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。