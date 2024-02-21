哪一部是你的「童年陰影」？ 網喊：這部動畫讓我害怕搭電梯

童年時很多動畫都讓人印象深刻，在長大回憶起來，格外的親切。不過日前有位網友表示，他曾經看過動畫「靈異教師神眉」，其中有一幕讓他嚇到，動畫呈現了一個細長扭曲的人體在屋頂上跳舞，暗示了有人過世的劇情，因此原PO好奇問「童年動畫哪一幕造成陰霾或傷痕啊？」對此，有許多網友直呼「柯南造成陰影，讓我害怕搭電梯」。

一名網友在PTT發文表示，他小時候看了「靈異教師神眉」，其中有一幕是襯著橘黃的暮靄，細長扭曲的人形肢體在屋頂上跳舞，隔天那家就會有人過世。原PO驚呼「這誰構思出來的畫面？看到的時候心口像被劃了一刀，以後看到很黃的天空都會毛毛的」，因此他拋問「有沒有動畫帶來傷害的八卦？」

對此，多數人直喊「柯南」讓人害怕，指出「早期的柯南裡面很多」、「柯南的面具系列」、「居然沒人提柯南的圖書館那集」、「柯南的圖書館館長」、「柯南的圖書館那集＋1，電梯上來快嚇死」、「柯南的圖書館館長把屍體藏在電梯上面，看完之後我搭電梯都會怕」。

也有網友回應「應該是神眉吧」、「當然是神眉的鐮刀鬼，我閉上眼睛都會有畫面」、「宮崎駿的也都有恐怖感」、「金田一會讓小朋友睡不著」、「金田一異人館村殺人事件」、「螢火蟲之墓裡面，媽媽直接被丟進墳塚讓人嚇到」、「螢火蟲之墓裡面，媽媽全身繃帶的畫面我很怕」、「膽小狗英雄」、「螢火蟲之墓我小時候超怕」、「螢火蟲之墓裡面的媽媽被炸傷全身裹繃帶，我真的超陰影的」、「我跟你同樣是這一幕，神眉裡面跳舞的這個人真的很可怕」。