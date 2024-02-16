這道台灣小吃顛覆味覺了！ 網熱議「四神湯」：我家都吃甜的

顛覆味覺了！一名網友昨(15)日在臉書社團「爆料公社」中提問大家，表示自己在過年期間與家人閒聊，竟然有人說四神湯除了鹹的口味，不少人還喝過甜的四神湯，讓原PO不禁上網詢問大家：「你們四神湯是喝甜的還是鹹的？」。

原PO說過年期間跟家人聊天發現的神奇事件，「你們四神湯是喝甜的還是鹹的？」。讓不少網友驚訝之餘，上網留言討論起這道台灣小吃到底吃過哪種口味。

網友留言表示「第一次聽到四神湯有甜的」、「哪裡有賣？想吃吃看」、「腸子也能做甜的？」、「四神湯有甜的？過去這些年我是活在哪裡？」。

吃過的網友分享經驗，「甜的好喝，像冰糖蓮子湯」、「甜的，燉排骨超級好吃，外面買不到的美味～」、「甜的！不加大腸跟排骨，四神下去+冰糖砂糖，夏天吃最棒了！」、「我第一次吃到甜的四神湯，是在新屋的客家朋友家」、「甜四神湯是加排骨或豬肚喔！」。

有網友針對這個問題釋疑，表示客家人喝的是甜的四神湯，閔南人則喝鹹的四神湯；還有人正名甜的四神湯也稱作「洨湯」，裡面除了豬腸還會加肉進去，也有網友認為，若是甜的四神湯，只能稱為「薏仁湯」，並不能稱為四神湯。