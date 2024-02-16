快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這道台灣小吃顛覆味覺了！ 網熱議「四神湯」：我家都吃甜的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為四神湯示意圖。本報資料照片(記者陳睿中／攝影)
圖為四神湯示意圖。本報資料照片(記者陳睿中／攝影)

顛覆味覺了！一名網友昨(15)日在臉書社團「爆料公社」中提問大家，表示自己在過年期間與家人閒聊，竟然有人說四神湯除了鹹的口味，不少人還喝過甜的四神湯，讓原PO不禁上網詢問大家：「你們四神湯是喝甜的還是鹹的？」。

原PO說過年期間跟家人聊天發現的神奇事件，「你們四神湯是喝甜的還是鹹的？」。讓不少網友驚訝之餘，上網留言討論起這道台灣小吃到底吃過哪種口味。

網友留言表示「第一次聽到四神湯有甜的」、「哪裡有賣？想吃吃看」、「腸子也能做甜的？」、「四神湯有甜的？過去這些年我是活在哪裡？」。

吃過的網友分享經驗，「甜的好喝，像冰糖蓮子湯」、「甜的，燉排骨超級好吃，外面買不到的美味～」、「甜的！不加大腸跟排骨，四神下去+冰糖砂糖，夏天吃最棒了！」、「我第一次吃到甜的四神湯，是在新屋的客家朋友家」、「甜四神湯是加排骨或豬肚喔！」。

有網友針對這個問題釋疑，表示客家人喝的是甜的四神湯，閔南人則喝鹹的四神湯；還有人正名甜的四神湯也稱作「洨湯」，裡面除了豬腸還會加肉進去，也有網友認為，若是甜的四神湯，只能稱為「薏仁湯」，並不能稱為四神湯。

小吃

延伸閱讀

孕婦機上分娩！醫師籲：28周以上的孕婦應禁止長途旅行

結婚對象怎麼找？魚漿夫婦曝婚姻真締 獲逾萬人共鳴

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

日本過譽景點有哪些？「這名景點」狂被點名：超浪費時間

相關新聞

這道台灣小吃顛覆味覺了！ 網熱議「四神湯」：我家都吃甜的

有人說四神湯除了鹹的口味，不少人還喝過甜的四神湯，讓他不禁上網詢問大家：「你們四神湯是喝甜的還是鹹的？」。

台北8間傳奇打架名校　1980年最著名之戰「決戰中華路」

早年在台北有著「東南西北」四大名校與「2開2強」的口訣，這八大名校代表著台北8間「打架名校」的各種傳聞。其中，「東南西北」指的是東方工商、西湖商工、開南商工、泰北高中，至於「二開」則是開平中學、開明中學；「二強」為強恕中學、南強中學，而讓這8家學校一戰成名，莫過於1980年代數百名學生「決戰中華路事件」。

看圖學科學！ 啟蒙中小學生科學的明星刊物《小牛頓》

《牛頓》、《小牛頓》雜誌是許多人的學生回憶，對於台灣的雜誌歷史而言，《牛頓》雜誌更是開創「國際中文版」雜誌和「全彩印刷」的先河。

老司機才懂得色情電話專線　你打過0204嗎?

0204開頭的電話號碼其實是智慧型網路付費語音服務，民眾可以運用該電話號碼跟業者進行語音互動，服務項目包含色情電話、電視投票猜謎、算命、詢問股市資訊等，收費每分鐘或每通20至40元不等，其中最有名的就是情色行業，業者會先在電視上播放有0204開頭電話號碼及身材火辣小姐的色情廣告，吸引民眾好奇撥打電話。

童年剪髮必坐「洗衣板」！台式獨有的美容院回憶

1970年代台灣街頭林立的美髮、美容院，讓家庭主婦「到美髮店放鬆一下」成為風潮，因此在不少人的記憶中有到美容院坐著洗頭的回憶。在沒有《壹周刊》的年代裡，看著《電視周刊》或者《翡翠雜誌》《獨家報導》的八卦雜誌，一邊跟洗頭的美容師天南地北的聊著天，是不少家庭主婦的日常。

抖音歌曲該向「它」致敬！二十年前洗腦神曲連彭于晏都想翻唱

「我愛你，愛著你，就像老鼠愛大米」這首2004年在網路上爆紅的神曲「老鼠愛大米」，聽到時是不是還是能哼上兩句呢？老鼠愛大米歌詞簡單，旋律朗朗上口，當時只要聽過一遍就能唱出兩句，不僅蟬聯KTV排行榜冠軍，還讓眾多藝人搶著翻唱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。