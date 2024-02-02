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小時候常見住家門口掛這1盒子 她好奇「現在還有人訂嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇小時候常見到不少人家門口掛羊奶保溫盒，現在是否還有人會訂購？ 示意圖／ingimage
原PO好奇小時候常見到不少人家門口掛羊奶保溫盒，現在是否還有人會訂購？ 示意圖／ingimage

早期的父母為了孩子的健康發展，會訂羊奶給孩子喝，而家門口掛個放羊奶的盒子也成為常見的景象。有一名女網友表示現在居住生活型態改變，不知道還有沒有人會訂羊奶嗎？貼文也勾起不少過來人的回憶。

原PO在PTT貼出幾張住家門口掛放羊奶保溫盒的照片，蓋子打開後可以放入兩瓶，她說這種早上都會有專人送達並放入保溫盒裡，有時候天氣太熱沒有趕快拿還會退冰臭掉，現在連住公寓都很少人訂了，不知道住大樓還會訂這種直送羊奶嗎？

貼文也勾起不少人的回憶，「小時候訂過，後來好像因為腸胃不舒服就停了」、「前幾年有訂一段時間，感覺他們很缺客人，這1、2年還打來拜託我續訂」、「以前都還會有人來你家問要不要訂羊奶、牛奶、報紙，現在也都沒看到了」、「小時候都會喝，現在沒看過了」、「以前都會訂，覺得麥芽口味超好喝」、「以前最喜歡有玩具了」、「小時候上課前都會喝，還有不同口味」。

雖然現在比較不常見，但還是有忠實客戶持續訂購，「現在還是每天早上都喝一瓶」、「我現在還是都持續有在喝，每天早上一瓶，還可以換口味」、「有訂給小孩喝，其實是蠻方便的」、「現在還有在訂，冬天出門喝一瓶再上班」、「有在訂，喜歡喝」。

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