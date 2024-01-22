他回憶小時候冬天「比2016霸王寒流還冷」：嘴能哈出霧氣！ 一票人超有感

入冬最強寒流來襲， 22日至24日受寒流影響，各地寒冷有10度以下氣溫發生的機率，且越晚氣溫越低，民眾出外應做好保暖。而此波寒流被稱為霸王寒流，也讓民眾回憶起過去寒流來襲的經歷，有網友表示，在他小時候約30年前，當時隨便都能冷到哈出霧氣，但現在卻不再冷到哈氣有霧，讓他相當好奇，「30年前真的比現在冷嗎？」

原PO在PTT上發文分享，最近氣溫一旦掉到10度以下，便會被稱為「霸王級寒流」，不過原PO認為現在很難冷到哈出霧氣，他舉自己小時候為例，約30年前，當時他住在南部，「但冬天隨便都能冷到哈氣有霧氣，現在住北部冬天常常下雨，卻幾乎不再冷到哈氣有霧」，因此他好奇，30年前是否真的比現在冷？

話題一出引發討論，不少網友紛紛贊同，「現在的霸王寒流=以前的普通寒流」、「真的，以前都穿長袖，現在只要短袖」、「真的耶！好久沒哈氣會有霧氣了」、「有，以前四季分明，現在冬天有時需要穿短袖」、「30年前我小學，高雄家裡冬天會開電暖器，現在此時我在高雄開電風扇」、「日本時代合歡山有滑雪場，雞籠山有雪景」。

而事實上，大眾最熟知的霸王寒流便是發生在2016年，造成半個台灣迎來罕見降雪現象，有網友紛紛回憶過去，「在台北車站等公車還下霰」、「坪林石碇山區都能有雪了，印象深刻」、「新竹平地下冰霰，長那麼大第一次看」、「台北山區降雪實在誇張，那時好多人跑去五指山和汐止山上看雪」、「連台南都下霰」。

而此次寒流來襲，寒冷持續時間長，從今（22）日入夜後到周三清晨將是最寒冷的時段，明後兩天在北部、宜蘭只有6至8度，中部、花蓮8至10度，南部、台東10至12度，離島馬祖只有4度。此外，今晚至周三清晨因水氣豐沛，北部及宜蘭1000至1500公尺，其他地區2500至3000公尺以上高山，均有機會降雪，民眾出門在外務必做好保暖。