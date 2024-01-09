懷念！這款「公共電話」可讓對方付費 引發阿兵哥回憶殺

在這個人手一支手機的時代，還會有人使用「公共電話」嗎？日前有一名網友發文表示，以前當兵的時候，都是打這種「公共電話」回家，然後叫家裡付錢才能通上話的，引發網友們的回憶殺。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一組照片並發文表示，「當兵時都用這種電話打回家，然後叫家裡付費，現在有錢了，不用再叫家裡付費了。」從照片中可見牆上掛著一組舊式的投幣式「公共電話」，引發懷舊。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛表示「我竟然是現在才知道公共電話可以讓對方付費」、「第一次聽到還能對方付費」、「我活到現在才知道這電話可以不用自己付費」、「這電話也是有號碼的，在金門當兵時，有一次連上的公用電話響了，好奇跑去接，然後問對方打幾號，後來再撥，真的會通」。

也有不少網友回應「好懷念唷」、「好復古，我用過這個」、「我學生時期住宿也都這樣做」、「25年前也打過」、「已經忘記怎麼按對方付費了」、「好懷念這個，以前讀國小，忘記帶便當盒，身上有零錢可以打給阿母，但阿母每次都手刀送過來，還打了我幾下」、「那時候剛入伍第一天，班長還要求大家排隊打電話給家裡報平安，一群菜鳥在那邊排隊等打電話，想起來就很好笑」。