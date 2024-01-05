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好懷念！30年前國小生週六上半天課 網曝當時還沒有1措施

聯合新聞網／ 綜合報導
許多六、七年級生透露小學時期週末只上半天課，原因是當時還沒有週休二日。 示意圖／ingimage
許多六、七年級生透露小學時期週末只上半天課，原因是當時還沒有週休二日。 示意圖／ingimage

相信不少六、七年級生在國小時期，都有經歷過星期三、六上課半天的年代，有一名女網友就透露30年前的確是如此，自己家小孩知道後還不敢相信，而貼文也釣出許多過來人的留言分享。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享「媽咪學堂」粉絲專頁的發文，上面寫道對於30年前國小生星期六要上半天課感到不可置信，身為過來人的原PO對此也回憶過往，「週週上，穿便服，但我們星期六大多是體育跟音樂，我家小孩都覺得不可思議」。

不少過來人透露當時情況，「星期三、星期六半天」、「79（年次）路過…週三半天、週六半天，穿便服」、「星期六就是所謂的社團日呀」、「真的啊！但是大都自習或體育課」、「雖然上課時間比較長，可是感覺童年的生活多采多姿」、「真的，現在孩子真的幸福太多了」、「星期六中午下課後，就同學約一約去逛西門町了」、「升學班的話星期六上整天」、「回家剛好看『大巡按蕃薯官』」、「是啊，別懷疑。以前上半天，反而比現在放整天，還快樂」。

其中有人解釋當時沒有週休二日，「這是真的，之前沒有週休二日」、「以前沒有週休二日啊」、「後來變成單數週禮拜六半天，雙數週禮拜六放假，才慢慢演變成標準週休二日」、「後來改成隔週休二日，再演變成週週休」。

小學 週休二日

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