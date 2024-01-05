大學生誤闖綠島燕子洞！他當晚被鬼壓床 崩潰喊來王爺救命

去年一群大學生至綠島旅遊，四人晚上騎機車在島上兜風，卻不小心誤闖「燕子洞」，當晚睡覺時，其中一名大學生無法起身，驚覺自己可能是被「鬼壓床」，只好在心中求神拜佛，接著感受到臉上有風掃過，隔天聽到媽媽告訴他「王爺釘棍倒下來了」，他才發現是王爺幫了他。

一名網友在靈異公社發文表示，他在去年跟三名朋友一起至綠島旅遊，其中一晚四人騎車在島上兜風，由於人生地不熟，四人跟著導航走到一條沒有路燈的泥土路。

該網友說，坐他後座的女同學有靈異體質，她忽然用力拉住他，阻止他繼續往前騎車。他也發現，當時雖然是夏天，但吹來的風卻是陰涼的，但是前面的朋友繼續往前騎車，果然他的機車輪胎陷入泥土中，差點翻車。

回到民宿後，該網友後座的女同學告訴他，當時有一堆無形的鬼魂在盯著他們，他們上網搜尋，才發現那條路通往綠島燕子洞，過去是處刑犯人的地方，非常陰。

入夜後他們決定開燈睡覺，該網友半夜起床想上廁所，發現燈被人關掉，驚覺自己動不了，疑似被鬼壓床，他只好在心中默念求神拜佛，接著他感覺臉上有風掃過，他沒有張開眼睛，繼續睡覺。

隔天早上起床才發現，是鐵齒的朋友把燈關上的，坐他後座的女同學也睡不好，過不久，他的媽媽跟他說，今早發現王爺釘棍倒下來了，他才想通，昨晚應該就是王爺幫了他。

其他人則留言「二十年前去過綠島，當地人就有交待過我們燕子洞那條小路千萬別進去，奉勸大家要記得別鐵齒，別不信」、「最大問題是豬朋友」、「怎台灣每個離島都有晚上不要去的地方」、「我本來想去，後來天氣太熱打消念頭了」、「當地人跟資深導遊不會去， 那是監獄刑場」、「人家在那邊好好的你們偏要去打擾人家，而且還叫神明去砍人家一刀，而且那邊本來路就比較泥濘難騎又在海邊難免風大又冷」。