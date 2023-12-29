校園合作社最懷念熱狗、雞塊「大家都搶什麼？」 最多人首選還是它

曾經在校園合作社大買各式零食飲料的時光，成為學生生活中的一部分，然而，現在這個習以為常的場景正在悄悄改變。一名網友在Dcard貼文表示，看到新聞說學校合作社禁止賣飲料消息，讓他覺得可惜，更是懷念起以前的美好回憶，想問大家在合作社都買些什麼？

原PO文中說，先前看到新聞說學校合作社被禁賣飲料令他感到惋惜，並分享自己的學生趣事。原PO表示以前下課搶飲料手腳要快，慢了就剩下礦泉水；熱狗跟雞塊也要搶，麵包類也不例外，買完東西之後坐在涼亭聊天，都是固定行程。原PO也想問問大家以前在合作社都買些什麼東西？

不少網友回答「麥香」是他們以前的學生回憶，「其實小時候去合作社喝麥香就是一種Social」、「午休起來一定要一瓶麥香奶茶...不然沒力氣上課」、「熟悉的麥香，果然最對青春的味」、「這樣怎麼買麥香給喜歡的女生」、「高中唯一的樂趣 ，是期待下課去福利社買瓶10元麥香，上課咬著吸管，偶爾吸一口，那段時光實在好漫長」。

也有許多網友分享自己的必買商品「蔥抓餅！一定要去搶蔥抓餅」、「我自己覺得合作社的熱狗、茶葉蛋都又便宜又好吃，再買一瓶鋁箔包，完美的下午茶」、「都買蘋果麵包的人...」、「蘋果麵包、草莓麵包、可以沾甜辣醬的薯條餅乾、球球餅乾」、「關東煮...炸薯條...嗚嗚嗚好懷念」、「去合作社當然要夾個筍包」。

據了解，其實並不是所有的飲料都被禁止販賣，根據教育部規定，只有碳酸飲料特別被禁止，並控管飲品及點心食品的糖份熱量，且午餐時間不能販售影響正餐之飲品與點心。