物價高漲！他哀號早餐店1品項賣55元超貴 網揪細節「算佛心了」

物價高漲時代，許多平民美食價格也變得越來越不平民，一名網友近日在PTT以「沒想到火腿蛋漢堡肉吐司這麼貴！」為題發文，感嘆他在某知名連鎖早餐店花55元購入這份吐司，但如果是在20年前，同樣價格可以買到份量更大的總匯三明治。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO發文指出，記得前幾天買一個「火腿蛋漢堡肉吐司」，沒想到竟要55元，嚇了他一跳，因為這價格20年前可以買總匯三明治，「總匯三明治，你們知道多大，就是四塊三角型組合的超豐盛三明治，為什麼火腿蛋漢堡肉吐司，現在敢賣55元？」後來他也直接上網查，才發現這間早餐店很多品項，大概比一般早餐店貴5元。

貼文曝光後，大多網友認為價格算相對便宜了，「以蛋15為基礎，火腿、漢堡肉都算15，起司10元，麵包、美乃滋白送，這樣講你感覺佛心了吧」、「以前總匯三明治只要45，現在只有火腿的那種爛總匯也要65」、「火腿蛋吐司不是早就60了嗎」、「現在總匯都要100了」、「剛剛買一個火腿蛋吐司＋紅茶500ml已經要75塊了」。

事實上，日前也有網友詢問大家「這幾年物價上漲最有感的是什麼？」，指出過去蚵仔煎一份40元，現在已經出現破百價。對此，底下網友也紛紛點名，除了房價、雞排外，「車輪餅」也是最多人提起的選項之一。