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鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

她懷念流水席人情味 眾人搖頭提2厭惡主因：完全不想吃

聯合新聞網／ 綜合報導
流水席示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照
流水席示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照

不論是婚宴或廟會活動，台灣的流水席文化總是讓人津津樂道，有一名女網友在PTT發文回憶小時候參加的婚宴，相較於現在的婚禮活動，早期的流水席讓她很懷念，貼文一出引起兩派鄉民的激辯。

原PO在PTT以「會懷念吃流水席的婚禮嗎？」為題發文，她說最近剛參加完高中同學的婚禮，整體上很盛大又浪漫，但卻覺得現在的婚禮好像都長得一樣，就像是套版套上去似的，感覺少了點人情味。

她回憶小時候跟爸媽一起參加那種辦在路邊的流水席婚禮，可能是桌子離得比較近，就算不認識隔壁桌的人，但最後總是能變成一起聊天喝酒的好朋友，「就像電影演的那樣，雖然環境熱了點，但人與人的距離卻近了些」，讓原PO很懷念以前吃流水席的日子。

貼文一出，除了和陌生人同桌尷尬外，衛生、天氣也是許多人不愛流水席的原因，「現在人不喜歡流水席，除了場地原因外，主要是大家都不熟，陌生人坐流水席蠻尬的，婚宴會館或高檔飯店，就算是陌生人比較沒差」、「一點也不懷念…熱的時候熱，冷的時候冷，廁所噁心，食物都蒼蠅先幫你品嚐過了，你愛吃你去」、「不會，沒冷氣實在是很熱」、「看得到廚師料理，令人感覺格外噁心」、「你吃過下著豪雨的流水席就一點都不想吃了，衛生堪慮環境髒亂」、「髒、吵，人情味根本就是擾人」。

但也有網友喜愛這種傳統文化，「流水席很吃天氣，天氣好有涼風，吃起來滿舒服的，沒有那麼不堪。通常一樣價錢，流水席菜都比較好，餐廳都被裝潢吃過去」、「有些真的蠻好吃的」、「飯店一桌3萬的，吃起來跟會館1萬5的差不多，但若是1萬5的流水席，會真的很豐盛，份量很大方」、「流水席的總鋪師，有的手藝真的了得」、「流水席也能辦得很美，露天婚禮」、「會，每次看到都覺得很澎湃」。

流水席

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