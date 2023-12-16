他憶「小時候靠家庭代工買房」現在沒人接？網曝時代大不同原因

過去的台灣流行家庭代工，不少人家裡都會接活當作兼職收入。有網友好奇，「現在怎麼沒人在接家庭代工？」其他人解釋，因為現在的機台都自動化，加上產業外移，台灣人力成本高，導致這類型的產業多遷移至大陸或越南，另外還有外籍移工取代便宜勞力。

一名網友在PTT發文表示，他今年49歲，小時候都會在家裡幫忙代工，也因此家中買下屏東房子，不過現在的人即使要兼職，也不會選擇家庭代工，反而是會選擇跑外送賺錢。

該網友表示，以前的爸媽都是白天上班、晚上帶小孩做家庭代工，順便教小孩賺錢辛苦，要好好珍惜，他好奇，「現在怎麼沒人在接家庭代工？」

其他人則留言「現在機台都半自動化，產能是以前10倍」、「產業外移，都跑到大陸跟越南」、「時代不同」、「工廠外勞做了」、「難找，而且有專門的家庭代工廠存在」、「現在連缺都很難找了」、「泰山這邊我還有看到有人在做」、「少很多了啦，上網兼差搞不好都比較賺」。

有網友直言代工薪水太低，留言「忙老半天，時薪100，你有興趣？」、「還是有啊，但那個代工的錢，不如去打工」、「錢少到你不如去送外送，還賺的比較多」、「利潤太低了」、「家庭代工，忙了一整天，可能都賺不到500，所以根本就沒人要做，不如去7-11 跑外送」。有人笑稱「網軍啊，敲敲鍵盤就好」、「現在當網軍就是家庭代工」。