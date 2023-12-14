買鹹酥雞「不經思考必點」前三名曝光！網：還是它原汁原味
一名網友在PTT上以「你到鹹酥雞攤不經思考，必點的品項是甚麼？」為標題詢問大家，表示自己是「社畜肥宅」，能夠在晚上下班時到鹹酥雞攤大點特點，再來杯啤酒和下酒菜，配著電視節目耍廢真的很過癮，他並透露昨日晚間加班到10點想去鹹酥雞攤，讓他不禁想問：「如果你到鹹酥雞攤，不經思考，你的必點的品項是甚麼？」
網友見文紛紛留言，包括原汁原味的「鹹酥雞」本身是大家最不經思考的必點食品，「鹹酥雞啊，真的有人到攤子前不買鹹酥雞嗎」？此外則是讓人垂涎三尺的魷魚和魷魚腳，銀絲卷位居第三，為網友在鹹酥雞攤最想吃的食品。
其他網友還答覆，包括：「三角骨」、「四季豆」、「馬鈴薯條」、「米血」、「銀絲卷」、「魚板」、「雞皮」，也是平常走到鹹酥雞攤不經思考的必點食品，但也有人說小孩才做選擇，也有人發現「鹹酥雞攤太貴了，給來台灣觀光的人吃就好」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言