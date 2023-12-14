買鹹酥雞「不經思考必點」前三名曝光！網：還是它原汁原味

一名網友在PTT上以「你到鹹酥雞攤不經思考，必點的品項是甚麼？」為標題詢問大家，表示自己是「社畜肥宅」，能夠在晚上下班時到鹹酥雞攤大點特點，再來杯啤酒和下酒菜，配著電視節目耍廢真的很過癮，他並透露昨日晚間加班到10點想去鹹酥雞攤，讓他不禁想問：「如果你到鹹酥雞攤，不經思考，你的必點的品項是甚麼？」

網友見文紛紛留言，包括原汁原味的「鹹酥雞」本身是大家最不經思考的必點食品，「鹹酥雞啊，真的有人到攤子前不買鹹酥雞嗎」？此外則是讓人垂涎三尺的魷魚和魷魚腳，銀絲卷位居第三，為網友在鹹酥雞攤最想吃的食品。

其他網友還答覆，包括：「三角骨」、「四季豆」、「馬鈴薯條」、「米血」、「銀絲卷」、「魚板」、「雞皮」，也是平常走到鹹酥雞攤不經思考的必點食品，但也有人說小孩才做選擇，也有人發現「鹹酥雞攤太貴了，給來台灣觀光的人吃就好」。

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